Inscrições abertas para o curso gratuito de produção e utilização de adubos









18/05/21 - 07:55:11

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE está com inscrições abertas para o curso online de produção e utilização de adubos. O prazo para inscrição segue até a próxima sexta-feira, 21.

O objetivo do curso é capacitar o produtor e trabalhador rural (a) para a produção e utilização de adubo na propriedade. O treinamento tem carga horária de 16 horas e acontecerá de 25 a 28 de maio no horário de 8h às 12h.

Durante o curso, os principais conteúdos que serão trabalhados são: utilização de adubos químicos e orgânicos para aplicação nas plantas, aspectos nutricionais, conservação de adubos e produção de alternativas orgânicas.

Inscrição

Os interessados devem realizar as inscrições através do formulário disponível no site www.senarsergipe.org.br e anexar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Os produtores, trabalhadores rurais e familiares terão prioridade nas vagas, devendo enviar uma comprovação da atividade (DAP, CAR, Nirf ou carteira de trabalho). Os inscritos que não enviarem a documentação serão classificados como público geral.

Por Adriana Freitas

Foto: Shutterstock