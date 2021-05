JOSÉ CARLOS ALELUIA DESTACA A IMPORTÂNCIA DE MACHADO PARA SERGIPE









18/05/21 - 13:32:47

Em live concedida ontem, 17, ao Portal 93 notícias, o ex-deputado federal por seis mandatos José Carlos Aleluia (DEM/BA) destacou a importância do ex-deputado José Carlos Machado para lutar por Sergipe no Congresso Nacional. “José Carlos Machado faz falta na Câmara dos Deputados. Sergipe precisa urgente de uma figura, um engenheiro preparado, empresário e apaixonado por seu Estado e por essa região”, destacou.

*O vice presidente do DEM, Aleluia* também destacou a importância de José Carlos Machado à frente da presidência do partido. “Um trabalho desempenhado com maestria e de forma democrática, usufruindo da boa articulação e sempre conversando com todos os partidos e lideranças, sem qualquer distinção”, disse.

Por fim, José Carlos Aleluia deseja ver a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disputando mais uma vez o mandato para o Senado Federal. “Ela é o melhor nome para derrotar a esquerda. Faz parte da intenção do partido, mas vai depender exclusivamente dela”, frisou Aleluia que atualmente faz parte do Conselho de Administração de Itaipu.

Biografia

José Carlos Aleluia Costa é um engenheiro eletricista, professor universitário e político brasileiro filiado ao Democratas. Formado pela Universidade Federal da Bahia, onde também trabalhou como professor na Escola Politécnica, foi diretor da Coelba e diretor e presidente da Chesf entre 1987 e 1989. Exerceu seis mandatos de Deputado Federal pelo antigo PFL e o atual DEM.

Por Abrahão Crispim