Junior Macarrão solicita ao Bradesco permanência do Posto Avançado em Santa Rosa









18/05/21 - 06:12:32

Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito do município de Santa Rosa de Lima, Luiz Roberto Júnior (PSD), o “Junior Macarrão”, conversou com o gerente responsável pelo Posto Avançado do Bradesco localizado no Município. O encontro teve como objetivo a permanência da unidade na cidade, já que ela é bastante utilizada pelos moradores tanto da comunidade, como da região do Baixo Cotinguiba. Depois de informações que surgiram dizendo que o posto iria fechar, o prefeito, junto com vereadores do município e representantes da comunidade tomaram a frente e solicitaram a reunião junto com gerência regional do banco.

Durante a reunião, o prefeito afirmou que o serviço é bastante utilizado pelos moradores da região pela sua praticidade, com a opção de saque no cash rápido. “Tal opção facilita ainda mais nos finais de semana, pois os cidadãos precisam de dinheiro para fazerem pequenas compras e cumprirem com suas obrigações. Por isso, estamos aqui para tentar solucionar esta situação”, argumentou o prefeito Junior Macarrão.

Para reforçar o pedido, o gestor encaminhou a diretoria do Bradesco um ofício solicitando a permanência do Posto Avançado no Município de Santa Rosa de Lima. O encontro contou também com as presenças dos vereadores Bojota, Henrickson, Junior Maia, Marcondy e Luis Carlos (todos PSD), além do vereador da cidade de Riachuelo, Berg Hipólito (PT) e também do representante da comunidade o professor Black Star.

Fonte e foto assessoria