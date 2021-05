LAÉRCIO OLIVEIRA TRABALHA PARA SER CANDIDATO A GOVERNADOR DO ESTADO









18/05/21 - 11:41:33

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) trabalha para ser o nome escolhido pelo agrupamento político como candidato a governador do Estado em 2022. Ele vem se

articulando, tendo inclusive conversado com dezenas de prefeitos sergipanos e com outros pretensos candidatos governistas.

Ele não esconde de ninguém o desejo de disputar a principal vaga das próximas eleições e se diz preparado para o desafio. “Eu deixo isso bem claro porque não tenho o que esconder da população. Primeiramente, porque me sinto capaz de governar meu estado, e segundo porque as pessoas precisam me avaliar” , disse.

Depois de apoiar e trabalhar nas eleições passadas ajudando o agrupamento que ele faz parte, o progressista entende que o momento é de olhar para frente. “Agora precisamos olhar para uma campanha majoritária. Pelo tamanho que o Progressista tem, por sua representatividade nacional, nós pleiteamos uma disputa majoritária” salientou.

Laércio reconhece que a decisão final cabe ao governador Belivaldo Chagas, líder maior do agrupamento, já que são vários nomes dentro do bloco, cada um construindo seu caminho. “Essa decisão deverá ocorrer em setembro, segundo o governador. Por enquanto nós vamos fazendo a nossa parte, trabalhando e ajudando o nosso Estado”, finalizou.