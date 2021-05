MORRE O DIÁCONO FERNANDO PAIVA AOS 80 ANOS EM VIRTUDE DA COVID-19 EM ARACAJU









18/05/21 - 12:27:24

A Arquidiocese de Aracaju comunicou o falecimento do diácono permanente Fernando Antônio de Paiva, por volta das 8h desta terça-feira (18), em decorrência da Covid-19. Com 80 anos de idade, o clérigo estava internado na UTI do Hospital São Lucas, há 30 dias. A esposa dele, Dione Torres Moraes de Paiva, também contraiu a enfermidade e permanece internada no mesmo hospital, com expressiva recuperação.

Além da esposa, o diácono Fernando deixa seis filhos e cinco netos. Ele é natural da cidade de Pilar-PB, e se mudou para Aracaju em 1983. Formado em Direito, vinha exercendo o seu ministério diaconal como juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aracaju, e na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (bairro Cirurgia). No dia 8 de dezembro deste ano iria completar 15 anos de ordenação diaconal.

O arcebispo metropolitano, dom João José Costa, está unido em oração com toda família arquidiocesana, solidarizando-se com familiares e amigos do diácono Fernando Paiva, suplicando que a misericórdia do Senhor alcance o querido clérigo neste término de sua peregrinação neste mundo.

Nas próximas horas, a família do diácono Fernando Paiva divulgará informações sobre o velório e sepultamento.

