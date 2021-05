Prefeitura de Salgado comemora três mil vacinados contra Covid-19









18/05/21 - 16:55:10

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comemora mais uma marca positiva da sua campanha de vacinação contra a Covid-19. O município atingiu pouco mais de três mil pessoas vacinadas contra o novo coronavírus entre profissionais da saúde, grupos prioritários e idosos.

Seu sistema de imunização que começou com a vacinação domiciliar nas residências dos idosos acima dos 80 anos e dos acamados, depois com a imunização nos postos de saúde e ainda mobilização da equipe para o Dia D da vacinação, levaram o município a atingir com sucesso essa marca.

A Prefeitura não deixa de agradecer aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da imunização e são os principais responsáveis para esse sucesso. No entanto, o município sabe que ainda falta muito para vacinar todos os salgadenses, mas os três mil vacinados mostram que a atual gestão está no caminho certo para vencer a Covid-19.

A gestão municipal reitera a confiabilidade dos imunizantes que foram aprovados pelos órgãos responsáveis.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Salgado