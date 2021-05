Vereador Nitinho pede cautela nos discursos e ações de Emília Corrêa na Câmara de Aracaju









18/05/21 - 16:36:24

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD) ocupou o Pequeno Expediente nesta terça-feira, 18, no intuito de rebater críticas feitas pela vereadora Emília Corrêa (Patriota) em entrevista a uma rádio da capital. De acordo com Nitinho, a colega de Parlamento falou que a Câmara não está de fato cumprindo o que prometeu para garantir o funcionamento da Procuradoria da Mulher.

“Não é a primeira vez que a vereadora Emília Corrêa de maneira deselegante, chega às emissoras de rádio e critica essa Casa em virtude de um projeto pessoal de querer colocar a Procuradoria da Mulher para frente. Quando eu já tinha explicado a vereadora da situação da procuradoria, pois atualmente o prédio ainda não tem condições de promover estrutura física e pessoal devido a obra na Casa”, explicou.

Durante a sessão, provando o compromisso assumido pela Casa, Nitinho exibiu Informes Parlamentares produzidos pela TV Câmara que provam os andamentos do trabalho online da Procuradoria.

Em seguida, acatando proposta da vereadora professora Ângela (PT), Nitinho anunciou a realização de uma reunião da presidência com as integrantes da Procuradoria para ouvir as novas demandas.

O presidente da CMA reafirmou que a Procuradoria terá toda estrutura física e de pessoal tão logo ocorra a conclusão da obra de reforma, o que irá garantir um espaço para a realização das reuniões da procuradoria e funcionários.

Diante da situação, Nitinho pediu cautela à vereadora nos seus pronunciamentos, pois, a Procuradoria não é somente dela e sim, de toda a Casa e de todos os vereadores. “Não sei o porquê dessa agonia, não ouvi essas reclamações das outras integrantes da Procuradoria”, ressaltou.

Além disso, Nitinho rebateu a informação que a Câmara não está preocupada com a pandemia. “Eu não vou sob pressão lançar uma Procuradoria da Mulher, se não tem espaço. Enquanto isso, Vossa Excelência pode continuar realizando as ações da procuradoria e contar com a Câmara com aquilo que for possível. Respeite a Casa, respeite seus colegas vereadores. Da próxima vez que acontecer esse tipo de coisa irei à rádio para debater com Vossa Excelência”, disse.

Foto Gilton Rosas

Por Viviane Cavalcante