Projeto Quebrando o Silêncio faz parceria com Prefeitura no Dia Nacional de Combate à violência contra menores









18/05/21 - 14:41:22

Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por isso, o Projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Secretaria de Ação Social do município de Propriá-SE, está realizando desde o dia 11 de maio, ações com distribuição de revistas educativas para crianças e adultos, cartazes de alerta e passeatas em feiras-livres, respeitando o distanciamento social.

A programação, com atividades educativas, entrevistas nas rádios locais com coordenadores do Conselho Tutelar e a líder do projeto Quebrando o Silêncio regional tem alertado a comunidade sobre a prevenção de abuso aos vulneráveis. De acordo com a secretária de Ação Social e Direitos Humanos do município de Propriá, Karine Lima, devido ao isolamento social, nos últimos meses, o número de abusos à menores cresceu. “Esta data tem como objetivo despertar e conscientizar a sociedade sobre o direito da criança e do adolescente de ter saúde física e emocional. Além disso, informar a família e a sociedade que a violência contra este grupo é crime e deve ser denunciado”, coloca.

A Igreja Adventista repudia qualquer ato de violência, especialmente aos grupos vulneráveis. Segundo a líder do projeto Quebrando o Silêncio no estado de Sergipe, Gilza Torres, a parceria da igreja com os órgãos públicos fortalece o combate e a prevenção ao abuso. “A nossa ideia é agir com prevenção, por isso, todos os anos trabalhamos com uma temática que protege o idoso, a mulher e hoje, no dia 18 de maio, estamos evidenciando o cuidado com as nossas crianças que estão sofrendo neste tempo de isolamento social. Esta união das instituições fortalece a luta e a proteção aos menores”, enfatiza.

Maria de Lourde foi a primeira conselheira do Conselho Tutelar, em 1999, no município de Propriá-SE, e afirma que o legado da sua vida é proteger e conscientizar a comunidade sobre o combate à violência aos menores. “Eu levanto esta bandeira até hoje porque precisamos cuidar das crianças e adolescentes que são o nosso presente e o futuro do país”, diz.

O pastor adventista da região de Propriá, Fernando Barreto, afirma que a igreja é relevante e apoia as causas sociais. “Os grupos vulneráveis necessitam deste apoio das igrejas e esta parceria com a Prefeitura, reforçou o projeto Quebrando o Silêncio com a distribuição das nossas revistas para crianças e adultas”, finaliza.

Fonte e foto assessoria