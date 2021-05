PSS Semed 2021: publicado nova convocação nesta terça-feira, 18

A Prefeitura de Aracaju publicou, nesta terça-feira, 18, a segunda lista de candidatos que deverão entregar os títulos e documentos para o Processo Seletivo Público Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS Semed 2021), que visa a contratação de pessoal, por tempo determinado. Além da convocação, o Edital nº04/2021 também traz o novo cronograma das próximas fases do certame.

De acordo com a Comissão organizadora do PSS, a nova convocação se deu em virtude do número de candidatos que atenderam à primeira convocação não suprir o quantitativo necessário para o preenchimento de todas as vagas que deverão ser preenchidas imediatamente, além daquelas destinadas ao cadastro de reserva. Ainda de acordo com a Comissão, toda a documentação deverá ser entregue exclusivamente de forma virtual entre os dias 26 de maio e 1º de junho deste ano.

Passo a passo

Para remeter os documentos, listados no Item 13 e subitens do Edital de Abertura, o candidato deve acessar a plataforma AjuInteligente, clicar na opção “PSS-SEMED – entrega de documentos” e em seguida na opção correspondente ao nome do cargo para o qual se inscreveu. Poderão ser anexados até trinta arquivos de até dez megabytes (10Mb) de tamanho por documento em formato PDF.

Documentação

Cada candidato deverá encaminhar para o AjuInteligente toda a documentação que informou quando se inscreveu. Neste sentido, a Comissão Organizadora enfatiza a obrigatoriedade do envio do Comprovante gerado pelo sistema eletrônico no ato da inscrição. Além do Comprovante de inscrição, também deverão ser apresentados os seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF); Carteira de Trabalho, ou no caso de serviço público, decreto de nomeação e exoneração.

Também deve ser anexado o certificado de conclusão ou diploma, de curso de graduação de nível superior na área específica devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; além da comprovação de cada título informado. Para ter acesso à lista completa de documentos clique aqui.

O PSS

O Processo Seletivo da Semed tem por objetivo o preenchimento de 389 vagas, além de cadastro reserva, destinadas a profissionais da educação que deverão trabalhar nas unidades de ensino da rede municipal de Aracaju. Toda a fase cartorial do certame está sendo executada pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em concomitância com a Secretaria da Educação.

De acordo com o novo cronograma, a lista provisória de aprovados está prevista para ser publicada no dia 15 de julho. Após essa data, ainda em julho, será realizado o procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclaram pretos e pardos, cujo resultado deverá ser divulgado no dia 3 de agosto, e o resultado final do certame no dia 17 do mesmo mês.

Acesse ao Edital, a lista de convocados e ao novo cronograma clicando aqui.