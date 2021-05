Rosário e Siriri buscam ampliação do abastecimento de água do Povoado Siririzinho









18/05/21 - 13:50:44

O prefeito interino de Rosário do Catete, Magno Viana Monteiros dos Santos, e o prefeito de Siriri, José Rosa de Oliveira, reuniram-se nesta terça-feira (18), na sede da Prefeitura de Siriri. Os gestores buscam resolver em definitivo o problema no abastecimento de água do Povoado Siririzinho, que é metade de um município e a outra metade do outro.

De acordo com o prefeito interino Magno Monteiro, será feito um estudo entre os dois municípios para que seja apresentada uma solução definitiva para a regularização do abastecimento de água. “Desde que assumimos a gestão municipal procuramos buscar soluções, que possam melhorar a qualidade do povo de Rosário do Catete, em especial, neste caso, do Povoado Siririzinho. Afinal, água de boa qualidade é fundamental para a manutenção da saúde e da agricultura, por exemplo”, comentou o prefeito interino.

“O Município de Rosário do Catete, por determinação do prefeito César Resende, instalou uma bomba no Povoado Siririzinho, realizou a manutenção do filtro para o tratamento adequado da água e recuperou a estrutura da estação de tratamento. Agora já conseguimos fazer a elevação da base da bomba e estamos buscando a ampliação de todo o sistema para beneficiar os moradores do Povoado, que residem tanto na parte de Rosário do Catete, como na parte de Siriri. Esta é uma de outras reuniões que serão realizadas para busca da solução definitiva, inclusive entre os secretários de Obras, Edílson Oliveira, e o secretário de Obras de Siriri, Frank Henrique”, destacou Magno Monteiro.

Além dos prefeitos, também estiveram presentes à reunião, os vereadores de Rosário do Catete George Santana, Ramon Macedo, Rafael Dantas, Genilson José e Rosivaldo dos Santos; e os secretários municipais de Rosário do Catete Edilson Oliveira (Infraestrutura) e Antônio Monteiro (Governo).

Por Keizer Santos

Prefeitura de Rosário do Catete