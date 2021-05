Samuel quer vacinação de responsáveis por crianças e adolescentes com comorbidades









18/05/21 - 10:46:02

O deputado Capitão Samuel Barreto, fez nesta terça-feira (18), uma indicação no sentido de priorizar a vacinação dos responsáveis pelas crianças e adolescentes portadoras de comorbidades.

Em sua justificativa, capitão Samuel disse que as crianças e adolescentes portadores de comorbidades possuem um alto risco de desenvolvimento e complicações da covid-19, caso venha ser contaminados pelo vírus. Ainda segundo Samuel, um estudo realizado pelo instituto de pesquisas da UFRJ e outros 13 instituições brasileiras, a chance de uma criança que apresenta comorbidade ter um quadro grave de covid-19, é 5,5 vezes maior quando comparada a uma que não tem.

Por conta disso, Samuel disse que “tendo em vista o alto risco que essas crianças correm ao serem infectadas com a covid-19 e considerando que não estão autorizadas para tomar a vacinação necessário se faz priorizar a vacinação dos pais tutores e curadores destas crianças” defende Samuel.

Em sua justificativa apresentada pelo parlamentar, ele explica que “em virtude do vírus que assola o nosso estado e do quantitativo diário de mortes, é de suma importância o acolhimento desta indicação com intuito de proteger e garantir a saúde dos sergipanos”, explica Samuel.

Capitão Samuel concluiu dizendo que “espero que essa indicação seja aprovada para que possamos atender a uma categoria que realmente precisa de cuidados especiais, ou seja, precisamos atender aos responsáveis pelas crianças e adolescentes com comorbidades”.