Seduc abre inscrições para professores com habilitação em Psicologia









18/05/21 - 14:14:55

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abriu nesta terça-feira, 18, inscrições para o processo de remoção dos professores com habilitação em Psicologia que desejem trabalhar com o acolhimento socioemocional dos estudantes. As ações serão coordenadas pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase). Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 21, por meio do endereço eletrônico: psicologos.seduc@gmail.com.

Os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: Declaração de Tempo de Serviço expedido pela diretoria regional; e fotocópia do diploma das habilitações. A listagem final dos classificados no processo de remoção será publicada no portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br), no dia 28 de maio de 2021.

Os professores classificados terão, como atribuição, desenvolver junto aos membros da comunidade escolar ações de prevenção, identificação e acolhimento de demandas socioemocionais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, autorrealização e o exercício da cidadania consciente. De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz , os classificados deverão avaliar e acolher as dificuldades dos alunos e encaminhar aos serviços especializados de referência nos territórios daqueles que requeiram diagnóstico e recurso terapêutico para problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução no âmbito da escola.

“Irão também supervisionar, orientar e executar trabalhos na área da Psicologia Educacional; promover formação e orientações sobre temas relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento socioemocional; e orientar e monitorar as ações de cuidado, prevenção e promoção da saúde mental dos estudantes no âmbito da rede Pública Estadual”, explicou Jorge Costa.

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), professora Eliane Passos, “o apoio socioemocional compreende uma das ações do Governo relacionadas à política de paz nas escolas. Para tanto, o quantitativo definido propiciará a expansão e implementação do serviço de atendimento socioemocional nas diretorias de educação e em suas respectivas escolas, de forma descentralizada. A importância está relacionada aos cuidados com os nossos estudantes e profissionais, sobretudo neste momento de pandemia”.

Educação de Aracaju (DEA), três vagas para a DRE 8, Nossa Senhora do Socorro; e duas vagas para cada uma das demais diretorias regionais de educação (DREs).

Para se inscrever, o candidato deverá atender aos requisitos: ser integrante do quadro permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe; não estar em estágio probatório; não estar em gozo das licenças referidas; não estar em exercício de mandato eletivo; e não estar cedido a Órgão Externo.

Acesse o edital e veja mais informações: https://bit.ly/2Qs1GGO

Assessoria de Comunicação da SEDUC