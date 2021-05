SERGIPE RECEBE DOSES DA ASTRAZENECA PARA REFORÇO NA VACINAÇÃO









18/05/21 - 16:53:25

SERGIPE RECEBE DOSES DA ASTRAZENECA PARA REFORÇO NA VACINAÇÃO

O Estado de Sergipe recebeu na tarde desta terça-feira, 18, uma nova remessa da vacina contra a Covid-19. São 60.100 doses do laboratório da Fiocruz que serão destinadas para a primeira e segunda dose dos grupos prioritários: pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência, devendo contemplar também a segunda dose para idosos com 60+.

O novo lote contendo os imunizantes passou pelo protocolo de checagem e armazenamento no Centro Administrativo da Saúde (SES). As doses da vacina começam a ser distribuídas para as regionais de saúde, no sábado (22), conforme deliberado pelos municípios, em reunião do Conselho dos secretários de saúde. Com mais essa remessa Sergipe já recebeu, do Ministério da Saúde, 852.690 doses de vacinas contra a Covid-19.

Segundo uma pesquisa do site Poder 360, Sergipe é o terceiro Estado mais ágil do país na logística de distribuição e aplicação das vacinas. A média nos municípios brasileiros é de 17,8 dias. Já os municípios sergipanos levam, em média, quase 14 dias para aplicar as vacinas contra a Covid-19 que foram enviadas pelo governo federal.

Pfizer

De acordo com informações do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, 19, Sergipe receberá um novo lote contendo 7.020 vacinas da Pfizer que serão destinadas à primeira dose.

