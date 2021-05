Sheyla Galba cobra prazo para retomada dos repasses ao Hospital São José









A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) anunciou, nesta terça-feira, 18, em discurso na Câmara Municipal de Aracaju, que iniciou junto com sua assessoria uma série de visitas para fiscalizar as unidades básicas de Saúde do Município. A parlamentar também cobrou que os repasses financeiros ao Hospital São José sejam realizados para a retomada dos atendimentos.

“É uma situação inadmissível. A Prefeitura recebeu recursos relacionados à Covid-19 para pagar os hospitais. Por que o hospital São José fechou as portas neste momento? Recebemos diversas ligações de pessoas pedindo leito. Pedimos ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde que resolvam essa situação o quanto antes. É necessário que o Hospital São José receba os recursos para voltar a receber os pacientes”, ressaltou.

Sobre as fiscalizações que vem realizando nas unidades de Saúde, a vereadora destacou a visita feita pela equipe à UBS Niceu Dantas, no Mosqueiro, onde foi constatada a falta de estrutura. “A unidade funciona em uma casa alugada que não oferece a estrutura adequada para os profissionais e pacientes. Felizmente a Prefeitura já está construindo um novo prédio para abrigar a UBS, inclusive visitamos também o local da obra”, destacou a parlamentar.

Sheyla Galba aproveitou para cobrar da gestão municipal a colocação de uma placa com a data prevista para conclusão da obra. “Na placa que está lá constam o valor da obra e o prazo de oito meses para execução da obra. Porém, não diz as datas de início e finalização. São informações importantes para que tenhamos transparência e possamos, junto com a população, acompanhar o andamento da construção e cumprimento do prazo”, salientou.

Vacinação

Ainda no discurso, Sheyla Galba parabenizou a Saúde Municipal pelo andamento da vacinação de pessoas com comorbidade. “Cobramos aqui na Casa em relação à vacinação das pessoas com comorbidade, inclusive trazendo dados de outras capitais que estão mais avançadas. Hoje parabenizo a secretaria porque Aracaju também já começou a vacinar. Aproveito para avisar aos pacientes oncológicos em tratamento e que estão acamados que pegue o relatório médico e vá à unidade de saúde para ser imunizado contra a Covid-19”, enfatizou.

