VACINADO, BELIVALDO DESTACA IMPORTÂNCIA DA 2ª DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-19









18/05/21 - 12:27:06

É necessário o recebimento da segunda dose para que a pessoa tenha o ciclo vacinal concluído. Mesmo após finalizar o ciclo das duas doses, é preciso manter a rotina de cuidados contra o coronavírus, como o distanciamento social, uso de máscara e higienização constante das mãos até que maioria da população seja imunizada

Nesta terça-feira (18), o governador Belivaldo Chagas, que faz parte do grupo de pessoas com 61 anos que já receberam a primeira dose e estão aptos à segunda dose, recebeu a dose de reforço. “É extremamente importante que quem tomou a primeira dose venha tomar a segunda. É só chegar ao drive-thru ou nos postos. Fiquei atento o tempo todo, esperando o meu momento, só com a vacina a gente vai se ver livre dessa trágica doença. Portanto, vacina já, a segunda dose é extremamente importante!”, comemorou Belivaldo.

A alegria do governador foi compartilhada também pelo técnico de enfermagem Mike Vieira, que sabe bem a importância da imunização. “A segunda dose não só protege a mim, e sim quem está ao meu redor. Isso significa imunização em larga escala”, revelou o técnico, que pretende manter os cuidados, o uso de máscara, lavagem das mãos e o distanciamento social.

De acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram distribuídas até a última segunda-feira (17), o total de 453.219 doses de vacinas contra a Covid-19, da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 375.773. Referente à segunda dose, foram distribuídas 221.915, sendo aplicadas 175.619 doses. Tendo em vista os imunizantes utilizados no país, é necessário o recebimento da segunda dose para que a pessoa tenha o ciclo vacinal concluído contra a Covid-19.

Para Rinaldo Bezerra Lima, a vacinação despertou os sentimentos de esperança e alegria. “É aquela sensação de alívio, de que a gente vai estar imunizado. Sou policial militar e trabalho na rua, tenho que redobrar os cuidados. Aconselho que venham que é bom”, relatou.

A SES recomenda à população que foi vacinada com a primeira dose, conferir a caderneta de vacinação e, se estiver no período, tomar a segunda dose. Para as pessoas que a aplicação está atrasada, a orientação do Ministério da Saúde (MS), enviada por nota técnica a todos os estados, é que mesmo fora do prazo, a população tome a segunda dose da vacina.

Em Aracaju, milhares de pessoas têm sido imunizadas tanto do drive-thru, instalado no Parque Sementeira, assim como nos postos de saúde da cidade. Atualmente, estão sendo vacinados os aracajuanos com comorbidades, acima de 18 anos, de forma escalonada, e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). O município também segue aplicando a 2ª dose da Coronavac e da Astrazeneca.

O enfermeiro João Oliveira da Costa, responsável pela segunda dose no drive-thru, instalado no Parque Sementeira, ressalta a importância das pessoas concluírem o ciclo vacinal. “É essencial que as pessoas tomem a segunda dose para completar o ciclo para realmente estarem imunizadas. Estamos vacinando aquelas pessoas que receberam a primeira dose até o dia 24 de abril. A gente observa que aqui no drive-thru, a procura tem sido maior durante os sábados e domingos, mas reforçamos que os postos também estão vacinando uma quantidade relevante”.

O enfermeiro alertou para a necessidade das pessoas manterem os cuidados após a vacinação. “Mesmo depois de tomar a segunda dose, as pessoas devem continuar usando máscara e continuar com distanciamento, até porque nem todo mundo foi vacinado e é essencial que todos sejam vacinados ou uma grande parcela da população para que realmente possamos constatar que esse vírus não está mais circulando e podermos andar sem máscara. Por isso, até lá, o melhor é prevenir”, concluiu.

Foto Mário Sousa