VALDEVAN QUER ABERTURA DE AGÊNCIAS DA CAIXA E CONTRATAÇÃO DE APROVADOS









18/05/21 - 11:30:00

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) sugeriu nesta terça-feira (18) a adoção das providências necessárias à abertura de novas agências da Caixa Econômica Federal no Estado de Sergipe e à contratação dos aprovados no processo seletivo de 2014 em caráter de urgência, para o atendimento das demandas decorrentes da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN relativa à infecção humana pelo Coronavírus.

“Solicitamos a adoção de providências urgentes para abertura de novas agências da Caixa no Estado de Sergipe e para a contratação dos aprovados no processo seletivo de 2014. É preciso garantir com urgência aos sergipanos o atendimento facilitado e digno nas agências da Caixa, sobretudo diante da pandemia que enfrentamos”, disse Valdevan.

Para Valdevan Noventa, é essencial que existam agências da Caixa em número suficiente para atender à necessidade dos brasileiros, uma vez que muitas das políticas somente chegam aos cidadãos por meio delas. “Mais do que uma simples instituição financeira, a Caixa representa, portanto, a integração entre o cidadão e o governo”, disse o deputado.

Noventa detalhou que em Sergipe os cidadãos contam apenas com 42 unidades da Caixa, entre agências e postos de atendimento, sendo que 18 deles estão situados em Aracaju. “Apenas 24 agências são responsáveis pelo atendimento dos 74 municípios restantes, que possuem uma população de cerca de 1,6 milhões de habitantes”, explicou Valdevan ao completar ainda que “considerando o crescimento projetado da população no Estado, em pouco tempo os sergipanos não terão como receber atendimento relativo às políticas viabilizadas pela Caixa”, ponderou Valdevan Noventa.

Segundo a Indicação ao Poder Executivo encaminhado pelo parlamentar, “a Caixa tem o seu papel central para a conexão do cidadão com as diversas políticas governamentais, o número de agências tem diminuído, mesmo em um período crítico como o presente, em que é preciso fazer o pagamento de benefícios emergenciais observando as medidas necessárias para evitar aglomerações em filas”.

Segundo a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE, a Caixa, que chegou a ter 101,5 mil trabalhadores em 2014, conta, atualmente, com cerca de 82 mil empregados e caminha para uma redução ainda maior do quadro de pessoas com a reabertura do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) iniciado no fim do ano de 2020.

