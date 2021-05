Vereadora de Tobias Barreto pede em sessão da câmara de Poço Verde unificação de poderes para conseguir reforma









18/05/21 - 13:59:07

Os municípios de Tobias Barreto e Poço Verde amanheceram comentando expressivamente o pedido de unificação de poderes entre as câmaras de vereadores das duas cidades no sentido de serem ouvidos pelo governador Belivaldo Chagas. Na sessão extraordinária desta segunda-feira, 17, em Poço Verde, os vereadores do referido município receberam, a vereadora Finha da Sagrada Família (Cidadania), esta, da cidade de Tobias Barreto.

O assunto ganhou maior destaque na manhã desta terça-feira, ao ser abordado pelo jornalista Lucas Brasil do programa Rádio Verdade na Eldorado FM de Lagarto. Na oportunidade a população se manifestou com revolta devido às condições da rodovia.

Na ocasião, a visita da vereadora tobiense teve um sentido muito importante para a região. Ao usar a tribuna do poder legislativo de Poço Verde, Finha da Sagrada Família fez um clamor aos deputados, prefeitos e ao governador de Sergipe. “Estou aqui representando o desejo dos vereadores de Tobias. Precisamos nos unir para que o sofrimento das pessoas e os agricultores da região possam acabar. Essa unificação é para pedir ao governador, porque temos um, e que ele possa nos ouvir, que ele veja a situação da rodovia entre essas cidades tão importantes”, a vereadora foi segura e mais adiante cita que “pra chegar aqui precisei passar quase duas horas dentro de um carro sendo chacoalhada, esse percurso seria feito em 30 minutos, é inadmissível, essas pessoas precisam de atenção”, concluiu a vereadora.

Em outro ponto, a vereadora do Cidadania citou que poucos representantes se interessaram pelo assunto. “Vejo aí deputados lutando por suas regiões, aqui poucos se manifestam, até agora apenas o deputado Gustinho Ribeiro fez algumas cobranças e também não foi atendido”, explicou.

O presidente da casa, Rivan Francisco (PSD), se posicionou favorável ao assunto e pediu atenção aos prefeitos da região. “Sua reivindicação será a nossa, os onze vereadores desta casa abraçam essa causa para um requerimento coletivo”, afirmou o presidente, dizendo mais adiante que “recentemente precisei ir a Tobias Barreto e fiquei mais de uma hora com o pneu furado, a rodovia está um verdadeiro tabuleiro de fazer de cocada”, disse o presidente o presidente da câmara de Poço Verde.

Os vereadores de Poço Verde manifestaram-se com expressa indignação devido às condições da rodovia e a falta de atenção do governo do estado neste sentido.

Por: Lucas Brasil