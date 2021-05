“A dedicação de Sérgio Sobral transformou o mercado imobiliário”, afirma Pimentel









No dia 12 de maio, a Lei nº 6.530/78, que dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos fiscalizadores, completou 43 anos de vigência. Defensor dos profissionais que tornam o mercado imobiliário qualificado e seguro, o deputado estadual Luciano Pimentel aproveita este marco para enfatizar a importância do trabalho desenvolvido pelo presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-SE), Sérgio Sobral, que há mais de 30 anos luta pela valorização da categoria.

“A dedicação de Sérgio Sobral transformou o mercado imobiliário de Sergipe. Na qualidade de presidente do CRECI-SE, ele deu voz ao setor e mudou a nossa visão sobre os corretores de imóveis. Se antes costumávamos associar esse profissional a uma pessoa que ficava atrás de uma mesa à espera de clientes, hoje sabemos que o trabalho de um corretor está além disso. Ele é uma figura importantíssima para o funcionamento do mercado, alguém que estuda tendências e está em constante capacitação para oferecer o melhor serviço à sociedade”, afirma Luciano Pimentel.

De acordo com o deputado, Sérgio Sobral é um homem abnegado, que tem orgulho da sua profissão e busca, incansavelmente, o reconhecimento que a classe merece pelo relevante papel que desempenha na sociedade. “O trabalho de Sérgio à frente do CRECI-SE colocou a entidade em um lugar de destaque nacional, sendo um dos três mais notáveis entre os 25 Conselhos desta categoria no país”.

O parlamentar ressalta que o conhecimento do setor e o compromisso de Sérgio Sobral com a defesa da classe que representa, fizeram dele uma autoridade na área. Essa atuação também permitiu que ele levasse o nome de Sergipe para fora do Brasil. “Além de ocupar um posto importante no Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), onde é diretor-secretário e construiu uma relação bastante positiva com o presidente João Teodoro, ele foi indicado pelo próprio COFECI para integrar a Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa (CIMLOP), única confederação mundial do mercado imobiliário, e atuou como vice-presidente nesta entidade”, ressalta.

Segundo Luciano Pimentel, sob a gestão de Sérgio Sobral, o Creci de Sergipe se tornou um modelo para os Conselhos em todo Brasil. “As conquistas que nasceram do empenho e da dedicação dele são inúmeras. Hoje os corretores de imóveis têm à sua disposição uma série de facilidades. Para citar aqui, a título de exemplo, temos a criação do Portal CRECI (sem custo nenhum para o corretor colocar seus imóveis cadastrados à venda ou para alugar); o Pregão Eletrônico; o selo digital de avaliação de imóveis; o aplicativo digital i-corretor e a carteira digital. Isso falando apenas de modernização dos serviços, pois há ações em diversas áreas”, enfatiza.

Fiscalização e Qualificação

Uma das principais funções dos Conselhos de Classe é a fiscalização do exercício profissional. Para Luciano Pimentel, o CRECI-SE executa ações importantes com este fim. “Ano após ano, são desenvolvidas campanhas de conscientização para alertar a sociedade sobre os perigos de contratar um profissional que não é credenciado. Para ampliar o alcance dessa atividade, Sérgio Sobral buscou a formalização de um Termo de Cooperação com Ministério Público para facilitar o trâmite na remessa e procedimentos das denúncias protocolizadas pelo CRECI-SE, referentes ao exercício ilegal da profissão, e também nomeou delegados em vários municípios sergipanos. Esses delegados são profissionais que se colocam à disposição da categoria e da sociedade para sanar dúvidas, bem como atuam para contribuir com o combate à contravenção”, pontua.

Luciano Pimentel salienta que a preocupação com a qualificação dos corretores de imóveis também é uma marca de Sérgio Sobral, enquanto presidente do CRECI-SE. “Sérgio é um gestor que sabe como funciona o mercado imobiliário e reconhece a necessidade de promover a qualificação dos corretores para que eles possam atender cada dia melhor as demandas da população. Por isso, o CRECI-SE realiza com frequência ações de capacitação profissional, através de oferta de cursos e palestras em parceria instituições de ensino e com outros Conselhos Regionais”.

O Conselho Regional ainda investiu na ampliação do prédio, para receber com mais comodidade os profissionais, e na comunicação, criando uma estrutura que possibilita o diálogo com a sociedade e com a categoria, por meio do programa Morar Sergipe e da TV CRECI, além das redes sociais. “O trabalho do CRECI-SE é abrangente. O foco é corretor de imóveis, mas não é voltado apenas para fiscalização e combate ao exercício ilegal da profissão. O CRECI de Sergipe entende que é necessário também levar informação e promover a atualização da categoria. É por enxergar de forma ampla o mercado imobiliário e por ter à frente uma autoridade nesta área como Sérgio Sobral, que o Conselho se tornou uma referência”, salienta Luciano Pimentel.

