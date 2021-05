AÇÃO CONJUNTA PRENDE SUSPEITO DE VENDER GASOLINA ILEGALMENTE EM JAPOATÃ









Nesta terça-feira, 18, uma operção conjunta das Polícias Civil e Militar de Japoatã resultou na prisão de Lourival dos Santos. O homem foi flagrado pelos policiais comercializando gasolina ilegalmente. Na residência do suspeito, também foi encontrada uma arma de fogo.

Os policiais chegaram à casa de Lourival, na zona rural de Japoatã, após uma denúncia de disparo de arma de fogo no povoado Poxim. No local, o suspeito foi abordado e informou ser proprietário do bar que funcionava na sua residência.

Com autorização do homem, foi feita a busca residencial nas dependências, sendo encontrados uma espingarda e 200 litros de gasolina – que era comercializada ilegalmente.

Após o flagrante, o caso foi encaminhado à Delegacia de Japoatã.

