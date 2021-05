BANESE CRIA ESPAÇO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO A EMPRESAS EM SERGIPE









19/05/21 - 16:21:32

O Banese vai inaugurar, no dia 21 de junho, um espaço de atendimento exclusivo para empresas com faturamento anual acima de R$ 4,8 milhões. A iniciativa faz parte do plano de expansão dos negócios do banco, que tem entre seus objetivos a atração de novos clientes e a ampliação da oferta de crédito a pessoas jurídicas.

O novo espaço empresarial funcionará na Agência Francisco Porto e contará com equipe própria de atendimento, de modo que não haja impacto na capacidade de atendimento aos demais clientes. A proposta é ampliar a prospecção e o atendimento ao empresariado, a partir de uma estrutura especializada neste tipo de negócio. Os colaboradores que passarão a atuar na unidade estarão preparados para auxiliar às empresas a fazer análises de cenário e ofertar as melhores opções para ampliar a rentabilidade dos negócios.

De acordo com a gerente Regional de Atacado e Desenvolvimento do Banese, Mariana Melo, as empresas que já têm conta no banco também poderão optar pelo atendimento personalizado no novo local. “Após a triagem interna na nossa base de dados, entraremos em contato para informar sobre a novidade. Os clientes vão decidir onde querem ser atendidos”, explica a gestora.

Em virtude da pandemia, os atendimentos presenciais nas agências do Banese continuarão acontecendo mediante agendamento prévio no site da instituição.

MIGRAÇÃO DE CLIENTES

Ainda dentro do plano de reestruturação do Banese, também a partir do dia 21 de junho, todos os clientes da Agência Riomar (localizada no Riomar Shopping) passarão a ser atendidos na Agência Antônio Carlos Franco, no Bairro Jardins. O redimensionamento da rede de agências visa otimizar a utilização da força de trabalho do banco, reduzir os custos operacionais, e acompanhar as novas tendências personalizadas de atendimento ao cliente.

A mudança também é fruto do constante investimento e aumento do número de serviços disponíveis nos canais digitais de autoatendimento, a exemplo do Internet Banking e do Mobile Banking. No primeiro trimestre do ano, 83,7% das transações bancárias na rede Banese foram realizadas nos canais de autoatendimento. Deste total, 75% foram feitas no Internet Banking e no aplicativo.

Segundo o gerente da Área de Estrutura de Rede de Atendimento, Ételas Silvestre Santos, esse é um comportamento que ganhou força com a pandemia da Covid-19, mas que deve continuar diante das boas experiências e comodidade que os clientes encontram nesses canais.

Com a nova base de correntistas, a equipe da Agência Antônio Carlos Franco será ampliada com a chegada de parte dos baneseanos que hoje atuam no Riomar. “Será uma migração apenas física. As atividades na unidade do Shopping serão encerradas, mas os correntistas continuarão com os mesmos números de conta e agência, e excelente atendimento ”, destaca Ételas Silvestre.

Foto assessoria

Por Andréa Moura