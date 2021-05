Banese financiará empreendimento da Jotanunes Construtora









Contrato foi assinado neste mês de maio pelo presidente do Banese. Residencial será erguido na capital sergipana, no bairro Ponto Novo

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) será o financiador da construção do Athos Residence, empreendimento com 76 unidades habitacionais da Jotanunes Construtora, no bairro Ponto Novo, em Aracaju/SE. O contrato de financiamento foi assinado neste mês de maio pelo presidente do Banese, Helom Oliveira, e pelo diretor presidente da Jotanunes, Paulo Roberto Nunes de Oliveira, ato que contou com a presença de Ademário Alves de Jesus, Diretor de Crédito e Serviços do banco.

A parceria foi contemplada pelo Crédito Imobiliário – Financiamento à Produção de Imóveis Pessoa Jurídica, produto disponibilizado pelo banco há 13 anos a empresas do setor da construção civil. O objetivo desta linha de crédito é fomentar o setor, que é estratégico para o desenvolvimento da economia local por gerar diversos empregos, diretos e indiretos, em várias cadeias produtivas.

De acordo com Paulo Nunes, esta é a primeira operação, de muitas outras que estão previstas, da Jotanunes Construtora junto ao Banese no Sistema Financeiro Habitacional. Há 34 anos atuando no mercado sergipano, a construtora também está presente nos estados de Pernambuco e Bahia.

“Estamos felizes por esta parceria com o Banese, que certamente será vitoriosa, pois é um banco sólido, que possui grande capilaridade em todo o Estado e com o qual temos facilidade de relacionamento, justamente por ser daqui, de Sergipe”, comentou o diretor presidente da Jotanunes.

Outros fatores importantes, na visão do empresário, que fizeram o grupo optar pelo Banese foram as boas condições oferecidas no contrato de financiamento, e o fato de essa parceria gerar desenvolvimento para o Estado.

SOBRE O EMPREENDIMENTO

Com entrega prevista para novembro de 2023, o Athos Residence está localizado no bairro Ponto Novo, próximo à Avenida Rio de Janeiro. Serão 76 unidades habitacionais que oferecerão aos futuros moradores benefícios como pré-disposição para portaria remota, wi-fi nas áreas comuns, pontos USB nos quartos e área de lazer completa (que será entregue toda equipada).

Por Andréa Moura