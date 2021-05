CAMINHÃO ENROSCA A CARROCERIA EM POSTE QUE PODE CAIR, DIZ MORADOR









19/05/21 - 12:08:47

Um poste de energia localizado na Rua Bahia, em frente ao número 40, no bairro 18 do Forte esquina com a Rua 12 de Outubro, está tirando o sossego dos moradores daquela localidade.

Isso por conta de um caminhão, que ao fazer a curva naquela esquina, acabou por quebrar o poste de concreto por volta das 5 horas desta quarta-feira (11).

O fato já foi comunicado para a SMTT e os moradores aguardam que as providências sejam tomadas para que não provoque um acidente no local.