Centro Universitário UNINASSAU realiza ação socioambiental em Laranjeiras









19/05/21 - 14:05:30

A atividade levou orientação aos servidores municipais sobre o uso inadequado de copos descartáveis

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realizou, na manhã da terça-feira, 18, uma ação socioambiental na cidade histórica de Laranjeiras. Durante a atividade os servidores da prefeitura e secretarias municipais foram conscientizados sobre os riscos do uso de copos descartáveis, que causam degradação e poluição ao meio ambiente.

A ação contou com a participação de coordenadores, e colaboradores da UNINASSAU. A professora Eliane Andrade, responsável pelo curso de Pedagogia na instituição, falou da importância de preservação do planeta, principalmente nos tempos atuais em que se vive uma pandemia. “Nós viemos para orientar e alertar as pessoas da necessidade de não continuar a poluir o meio ambiente, para não piorar o quadro atual. O descarte de plástico na natureza vem ajudando a degradar o planeta”, observou Eliane.

O secretário de Meio Ambiente do município, Reinaldo da Silva, disse que a presença UNINASSAU foi um momento muito vantajoso para a sociedade laranjeirense, já que o descarte dos copos vem acarretando uma grande perda para o planeta. “Já estamos vivendo uma pandemia e o planeta se encontra degradado. Se não pararmos agora, não teremos futuro. Agradecemos pela UNINASSAU ter vindo até nós e ter doado copos reutilizáveis, contribuindo e oferecendo uma solução sustentável para nossa cidade”, disse o secretário.

A secretária de Educação de Laranjeiras, Maurina Cruz, atentou que a presença da UNINASSAU em Laranjeiras foi de caráter educativo e configura ganho para a população. “Estamos abertos a agregar tudo que traga educação, aprendizado e orientação para Laranjeiras. Estamos à disposição para sentar e conversar com a UNINASSAU para desenvolvermos parcerias de qualidade que venham promover educação e oportunidade para o povo laranjeirense”, afirmou.

Fonte e foto assessoria