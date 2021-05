Cícero do Santa Maria participa de evento de assinatura de Ordem de Serviço em Aracaju









19/05/21 - 15:02:24

O Vereador Cícero do Santa Maria prestigiou o evento de assinatura de ordem de serviço para três novas obras em Aracaju. Serão elas: Novo cercamento do Parque da Sementeira, Orlinha da Coroa do Meio, e ampliação da Ponte do Rio Poxim, obra essa muito aguardada pela comunidade da zona sul de Aracaju, a qual sempre procurou o vereador Cícero para expor situações complicadas a respeito de mobilidade urbana no local.

” É mais uma grande obra da Gestão Edvaldo Nogueira. Já há um tempo a ponte do Rio Poxim precisava ser reformada, e agora com inteligência e carinho que o Prefeito tem pelos Aracajuanos, a obra será realizada ” Disse o vereador, que também assinou como testemunha da ordem de serviço.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, disse que são obras de extrema importância e destacou que a ampliação da Ponte do Rio Poxim, é muito significativa e importante para a mobilidade urbana, pois será feito um o corredor de ônibus, sendo três pistas de cada lado, ciclovias e calçadas para pedestres.

Fonte e foto assessoria