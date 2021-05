CONDUTOR EMBRIAGADO É FLAGRADO PELA CPTRAN APÓS COMETER DOIS ACIDENTES









Um condutor foi flagrado no inicio da noite desta terça-feira (18) dirigindo com sinais de embriaguez ao volante.

O fato ocorreu quando um condutor de uma HB20 preta se envolveu em um acidente na rua de Bahia e tentou fugir do local, mas logo a frente, na rua Boquim, o mesmo condutor colidiu com um veículo tipo Amarok que estava estacionado.

A CPTran foi acionada e ao chegar no local fez o teste do etilômetro ( bafômetro) no condutor da HB20 e constatou 0.56 mg/l de álcool no ar expelido.

A ocorrência foi registrada e o condutor embriagado foi levado a delegacia para os devidos procedimentos legais.

Com informações e foto CPTran