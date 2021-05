Crediamigo amplia financiamentos em 43% e investe R$ 154,5 milhões em Sergipe









Os recursos foram destinados a atividades produtivas desenvolvidas por microempreendedores formais e informais, no setor urbano, de todos os municípios sergipanos

Em ano tão desafiador para o desenvolvimento de atividades econômicas, em virtude da pandemia de covid-19, o programa Crediamigo Banco do Nordeste tem sido solução para manutenção dos negócios de microempreendedores sergipanos. Com mais de 66 mil operações realizadas em Sergipe, o programa de microfinanças investiu R$ 154,5 milhões até abril deste ano, o que representa crescimento de 43% quando comparado ao mesmo período de 2020.

O Crediamigo, maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América do Sul, atua com suporte financeiro a empreendedores individuais e grupos solidários. As atividades contam com crédito para investimento e capital de giro voltado para compra de mercadorias e reposição de estoques, podendo ser utilizados por empreendimentos dos setores de comércio, serviços ou indústrias, ainda que não formalizados. Além da vertente econômica, o Crediamigo promove importante processo de bancarização do seu público, ampliando o acesso ao sistema bancário e a produtos e serviços financeiros.

O superintendente do BNB em Sergipe, César Santana, explica que as 21 unidades locais do Crediamigo estão habilitadas para prestar atendimento especializado. “As unidades estão localizadas em todas as regiões do Estado, com capacidade para atender os 75 municípios, a partir do trabalho itinerante de agentes de crédito, que fazem orientação técnica e acompanhamento da aplicação do crédito, para potencializar a rentabilidade dos recursos financiados”, informa o superintendente.

Mulheres empreendedoras

Nascida em Carira, no Sertão Sergipano, Joclécia dos Santos aprendeu cedo a se dedicar ao trabalho para vencer os obstáculos da vida. Filha de agricultores, começou a trabalhar como manicure aos 15 anos para ajudar na renda familiar. Em 2012, ela encontrou no Crediamigo a oportunidade para alavancar as vendas de cosméticos. Desde então, teve acesso tanto ao crédito em grupo quanto individual, para aquisição de mercadorias e ativos fixos.

“Graças ao apoio que recebi tenho um ponto de comércio, uma casa que adquiri com o investimento fixo e uma moto para realizar as entregas. Enquanto estiver viva, não abandonarei essa parceria”, diz Joclécia.

Aos 13 anos, Gilcléia Tenório começou a trabalhar com faxina para ajudar no sustento da família, no município de Propriá, no Baixo São Francisco. Nas horas vagas, vendia doces de pote e panos de prato de porta em porta. Fazia o serviço para completar a renda, já que na época a mãe não trabalhava. Em 2016, a madrinha a incentivou a montar um negócio próprio.

“Não encontrava coragem para abrir um negócio e ela me ajudou bastante nisso. Tive apoio da minha madrinha e também do microcrédito, para pagar despesas como aluguel e compra do estoque. Essa ajuda foi essencial para o crescimento econômico da minha família. Já comprei carro, moto e ampliei minha casa”, comemora.

Para apoiar o público empreendedor feminino, que em Sergipe representa cerca de 68% d os clientes atendidos pelo Crediamigo, o Banco do Nordeste lançou, em março, a linha de crédito especial Crediamigo Delas. Com foco em financiamento para investimentos ou capital de giro, o produto oferece taxas e prazos diferenciados e carência de até 60 dias. Por meio da linha, já foram beneficiadas mais de 7 mil microempreendedoras em Sergipe, com aporte de R$ 22,8 milhões até o fim de abril.

Acesso simplificado ao crédito

Por meio do programa Crediamigo Banco do Nordeste, microempreendedores, formais ou informais, podem ter acesso a crédito a partir de R$ 100 e até R$ 21 mil, a fim de que seja investido em aquisição de móveis, utensílios, matéria-prima, mercadorias, máquinas e equipamentos, além de reformas, instalações físicas e outras opções de produtos e serviços para os empreendimentos. Para ter acesso, é simples: o interessado precisa apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovante de residência atual.

Além disso, os interessados também podem utilizar o Crediamigo Digital, nova estratégia que leva praticidade ao atendimento. Pelo aplicativo, o empreendedor pode assinar contratos de empréstimos de operações individuais ou em grupo. Já o WhatsApp Crediamigo, que tem um único número para todos os estados (85.9973-0700), possibilita ao cliente acessar o chatbot ou interagir com os agentes do programa por meio de chat, agilizando o atendimento de forma virtual.

Em toda a área de atuação do Banco do Nordeste (Região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo), já foram investidos R$ 4 bilhões por meio do Crediamigo Banco do Nordeste, nos primeiros quatro meses de 2021.

