CRESS-SE se reúne com Tribunal de Justiça e Coegemas em defesa da vacinação









19/05/21 - 13:46:53

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe), juntamente com o Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS) e cerca de 55 gestores municipais e outros órgãos, se reuniu na última segunda-feira (17), durante uma reunião virtual com o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE), Des. Edson Ulisses Melo, para somar esforços no sentido de incluir os/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19.

Estiveram na reunião, o presidente do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), que coordenou a reunião representando os 75 gestores municipais de Assistência Social do Estado de Sergipe, Valdiosmar Vieira Santos; a representante da Secretaria de Estado de Inclusão e da Assistência Social (SEIAS), Inácia Brito; e também a juíza-coordenadora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, Dra. Iracy Riveiro Mangueira; além da presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron; de Maria Lilian Mendes Carvalho, promotora de Justiça, 8ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão/Infância e Adolescência; do vice-presidente do CRESS-SE, Wallisson Hipólito; do secretário de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes e conselheiro do CRESS-SE, Ricardo Marques; e Talita Cunegundes, diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MP-SE; e representantes do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Infância e da Adolescência (CAOPIA); do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV); e do Núcleo de Defesa à Criança e Adolescente (NUDECA).

Durante a reunião, foi discutida a importância da vacinação dos trabalhadores/as da Assistência Social, para que continuem trabalhando em defesa dos interesses das/os usuárias/as da Assistência Social, sobretudo crianças e adolescentes acolhidos(as) nas instituições de assistência social. “O Tribunal de Justiça está de portas abertas para atender tudo aquilo que for necessário e dentro do possível, porque entendo que esse país depende muito do trabalho dos/as assistentes sociais, principalmente nessa defesa da criança e do adolescente”, afirmou o presidente do TJ, Edson Ulisses.

Segundo a presidente do CRESS Sergipe, Dora Rosa Horlacher, os/as assistentes sociais estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia, protegendo a população mais vulnerável. “Parabenizo aqui o Coegemas, em nome de Valdiosmar, pela parceria para buscar nossos direitos. Nós realmente não saímos da linha de frente. Continuamos no enfrentamento diário, reforçando nosso compromisso ético-político com a sociedade. Buscamos aqui a luta pela vacinação, mas esse não é um pedido corporativista, nós defendemos vacinação para todos e todas, porque é a única condição que temos para diminuir esse drama que vivemos. Venho aqui em nome de todos os profissionais da Assistência Social, porque nós não paramos de atender, estamos nos CRAS, CREAS, realizamos visitas domiciliar e enquanto Conselho, já enviamos ofício para a Secretaria de Estado da Saúde. Agora nos somamos para poder sensibilizar as autoridades. De antemão, já agradeço a todos que estão buscando e lutando para dialogar por essa vacinação”.

Ainda segundo a presidente, há um decreto, desde o ano passado, 1082/2020, que diz que os trabalhadores do SUAS são reconhecidos como trabalhadores essenciais no período da pandemia. “Por sermos essenciais, não foi permitido o trabalho home office por exemplo. Então há uma contradição, a nosso ver, porque esses profissionais ainda não foram pautados nessa lista de imunização”, finalizou.

Após a reunião, as entidades e órgãos presentes assinaram em conjunto um documento que será enviado ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), com objetivo de reforçar e oficializar o pedido da vacinação.

Ascom CRESS-SE