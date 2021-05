Depurado Luciano Bispo recebe visita do procurador Pedro Durão









19/05/21 - 16:49:49

Na manhã desta quarta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete do procurador do Estado de Sergipe, Pedro Durão e do médico ortopedista, Darcy Tavares Pinto. Na visita de cortesia, o procurador entregou ao presidente a 2ª Edição do livro ‘Direito Empresarial’.

A obra foi escrita pelo próprio procurador do Estado, Pedro Durão, juntamente com o advogado Diogo Doria Pinto, filho de Darcy Tavares.

Segundo Durão, “a obra compartilhada reúne estudos e até conhecimentos acumulados durante ministração em sala de aula”. Ele ressaltou ainda que “o livro foi escrito com muito amor” e que a entrega da obra ao presidente “é motivo de satisfação e alegria, pois além de ser um amigo da família, Luciano Bispo é respeitado no cenário político”, declarou.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Joel Luiz