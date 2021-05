DEPUTADO DENUNCIA MANOBRA DO GOVERNO PARA FUGIR DE INVESTIGAÇÃO DA CPI DA COVID









19/05/21 - 05:10:19

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para alertar aos deputados sobre a necessidade da CPI da Covid-19 em Sergipe. de acordo com o deputado, os governadores que fazem parte do Fórum Nacional de Governadores enviaram um ofício ao senador Omar Azis, presidente da CPI da Pandemia do Senado Federal, questionando em quais aspectos os estados serão investigados pela CPI.

Georgeo explica que de acordo com o conteúdo do ofício assinado pelos governadores, algumas situações estaduais não podem ser investigadas em âmbito nacional. “O ofício questiona até onde a CPI em Brasília pode investigar os estados e quais os recursos podem ser objetos desta investigação. Os governadores estão afirmando que determinados recursos os senadores não podem investigar. E isso só confirma a necessidade da CPI aqui em Sergipe”.

“E isso é por causa do escândalo da compra dos respiradores feita via Consórcio do Nordeste. O primeiro repasse para a compra desses respiradores foi de uma fonte de recursos federais. Com a confusão, fizeram uma ginástica contábil e mudaram a fonte de federal para estadual e quando o Senado aperta exigindo a documentação, a justificativa para o não envio é que os recursos são estaduais e quem tem que investigar é o Parlamento Estadual de cada Estado”.

Para Georgeo, existe uma manobra do Governo em tentar se eximir das responsabilidades com o uso dos recursos destinados para o combate da pandemia, já que Sergipe faz parte do Fórum Nacional de Governadores. “Como muitas Casas Legislativas ainda não conseguiram as assinaturas necessárias para a realização da CPI, os governadores sabem que muitas situações podem passar despercebidas. E é isso que demonstra o Governo do Estado”.

“Esperamos que o Senado possa fazer a sua investigação e que se tiver algum problema nós possamos instaurar a nossa CPI para as investigações estaduais. Estamos com sete assinaturas no requerimento e as tratativas com alguns colegas estão bastante avançadas. Estamos apenas aguardando a assinatura de mais um colega que também entenda que a realização desta CPI aqui em Sergipe é pertinente”.

Fonte e foto assessoria