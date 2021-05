DEPUTADO FÁBIO REIS É INTERNADO NO PRIMAVERA POR CONTA DA COVID-19









19/05/21 - 12:47:00

Após testar positivo para a covid-19 pela segunda vez, o deputado Federal Fábio Reis foi internado no final da manhã desta quarta-feira (19) no Hospital Primavera em Aracaju para tratar complicações provocadas pela doença.

Em nota, a assessoria do parlamentar informou que a internação aconteceu devido ao agravamento no seu quadro de saúde. Ele foi aconselhado pelos médicos a se internar para tratar o comprometimento do pulmão.

Veja o que diz a nota da assessoria

O deputado federal Fábio Reis (MDB) deu entrada agora pela manhã no Hospital Primavera para tratamento da COVID-19. O parlamentar foi diagnosticado com a doença e estava cumprindo isolamento em sua residência. No entanto, devido a pequeno agravamento no seu quadro de saúde, ele foi aconselhado pelos médicos a se internar para tratar o comprometimento do pulmão. De forma transparente, a Assessoria de Comunicação informará o boletim médico com a evolução do tratamento. Agradecemos a todos e pedimos orações para a recuperação mais breve possível.