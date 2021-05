Edvaldo autoriza revitalização do Parque da Sementeira e ampliação da ponte









19/05/21 - 11:41:58

Prefeitura de Aracaju dará início a execução de três grandiosas obras que impactarão no desenvolvimento urbano e sustentável da cidade. As ordens de serviço para a 1ª etapa da revitalização do Parque da Sementeira, para ampliação da ponte sobre o Rio Poxim e para a 2ª etapa da infraestrutura da Orlinha do bairro Coroa do Meio, foram assinadas na manhã desta quarta-feira, 19, pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Juntos, os projetos somam um montante de R$ 24 milhões de investimentos que contribuirão para alavancar o turismo da capital sergipana e melhorar a mobilidade urbana, além de impulsionar a geração de emprego e renda no município.

“Esse é o início do nosso Planejamento Estratégico, das obras e ações que temos previstas de 2021 até 2024. Com muito esforço, trabalho e dedicação, mesmo diante de todas as dificuldades, avançaremos na melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. Estas obras serão muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. São obras que cumprem não apenas o papel social, sustentável, de desenvolvimento, mas de geração de emprego, renda e progresso para Aracaju. Portanto, é um dia muito feliz para todos que fazem a nossa gestão”, destacou o prefeito.

Ao apresentar os projetos, Edvaldo ressaltou que as obras que serão executadas “são resultado do trabalho em equipe, dos secretários e servidores, e do apoio fundamental dos vereadores na aprovação dos recursos”. “São obras que somam 24 milhões de reais, que serão injetados na economia, que irão gerar emprego e renda”, disse.

Presente na solenidade, a vice-prefeita Katarina Feitoza expressou sua felicidade ao ver o Plano de Governo, apresentado à população durante a campanha eleitoral, ganhando concretude. “É uma grande realização, porque mostra que não foi apenas promessa, mas que era um plano efetivo e que pretendemos executar nesses quatro anos todas as propostas apresentadas. Os aracajuanos podem ficar tranquilos porque, com a liderança do prefeito Edvaldo Nogueira, vamos realizar o sonho de todos que é ver a nossa cidade mais bonita e mais sustentável. Estou muito feliz de fazer parte disso tudo e de ver a transformação acontecendo de perto”, comemorou.

O vereador Fabiano Oliveira, que também é empresário das áreas de turismo e eventos, disse que vê as novas obras “com bons olhos”. “É o desenvolvimento, a chegada de novos tempos para nossa cidade. Como presidente da Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Aracaju, e empresário do ramo, temos esse compromisso, de apoiar iniciativas como estas, que vão trazer um novo jeito de viver para os aracajuanos. A Orlinha, tão querida, um cartão-postal da nossa cidade, a ponte sobre o Rio Poxim, a 1ª etapa do Parque da Sementeira, são investimentos fantásticos. O prefeito, com seu compromisso de gestor, mostra sua competência, e mostra para nossa bancada de apoio que estamos no caminho certo”, frisou.

Parque da Sementeira

A 1ª etapa da revitalização da Sementeira se dará pela recuperação do cercamento e entradas do parque, com o objetivo de garantir a segurança e bem-estar dos frequentadores. O novo cercamento terá um recuo em relação ao gradeado, permitindo maior integração dos pedestres que circulam pela área externa com o parque, e algumas árvores, já existentes, também passarão a ficar na área externa, diminuindo a sensação de divisão dos espaços.

Já os acessos receberão novos elementos em concreto, de tamanhos variados, e serão dispostos de forma intercalada, adotando um padrão de cores para cada entrada do parque e de acordo com o setor indicado. Os estacionamentos do entorno também serão revitalizados, recebendo nova sinalização e pintura indicativa, e o estacionamento da Casa da Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) será ampliado. Serão investidos R$2.540.689,11, com recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

Orlinha da Coroa do Meio

Na 2ª etapa da infraestrutura da Orlinha da Coroa do Meio será executada uma nova configuração urbanística da região. O projeto inclui a implantação de 9.700 m² de passeios em concreto, 2 mil m² de ciclovia e pavimentação asfáltica de 21 mil m², sendo que parte do pavimento receberá piso intertravado. A área também passará a ter iluminação moderna, rampas de acessibilidade, além de sinalização vertical e horizontal. Na parte estrutural, será implantada rede de drenagem e instalações hidrossanitárias. Para a obra, serão destinados R$ 4.133.837,94, através de uma parceria com o Ministério do Turismo.

“Foi um projeto que demorou para ser concluído por causa das negociações com o Ministério Público e com a SPU, mas chegamos a um bom termo. Negociamos para fazer um grande estacionamento, passarela, ciclovia, de maneira a embelezar aquela região”, explicou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Ponte sobre o Rio Poxim

A recuperação da ponte sobre o Rio Poxim integra o Projeto de Mobilidade Urbana. Localizada na avenida Beira Mar, a ponte será ampliada em seus dois sentidos, com a construção de duas novas pistas de rolamento, com 4 metros de largura cada. No sentido Centro-Praia, será implantada uma pista de pedestres, igualando-se ao sentido oposto, Praia-Centro, que já possui pista e ciclovia.

Para a execução da obra, serão utilizadas 438 toneladas de aço e mais de 3 mil m³ de concreto. Além disso, serão colocadas 50 estacas de 0,80 cm de diâmetro e 45,0 m de profundidade. Quando concluída, a nova ponte terá três faixas de pista de rolamento em cada sentido, com 12 metros de largura, cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres, beneficiando a acessibilidade do local, oferecendo mais segurança e conforto aos usuários. O valor do investimento, fruto do financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, por meio do programa Pró-Transporte, é de R$ 17.554.587,62.

“Todas essas obras representam a continuidade de uma gestão. Elas foram planejadas na gestão passada e fazem parte do Planejamento Estratégico. A obra da ponte, por exemplo, está inserida no Projeto de Mobilidade Urbana e faz parte do corredor Beira Mar que está pronto. Hoje, há um estrangulamento muito sério naquele trecho e esse alargamento da ponte vai representar uma grande melhoria na velocidade da circulação dos ônibus e na fluidez do trânsito. É uma obra sofisticada e que demorou para começar pela complexidade de engenharia que tem, diferente das outras. A empresa que venceu a licitação só trabalha com pontes, então temos a expectativa de um trabalho muito bem feito”, detalhou Ferrari.

