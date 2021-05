ANDRÉ MOURA PARTICIPA DO LANÇAMENTO DA CICLOVIA LITORÂNEA SALVADOR-ARACAJU









19/05/21 - 05:19:30

O presidente estadual do PSC em Sergipe e ex-deputado federal pelo estado, André Moura, foi um dos presentes na tarde desta terça-feira, 18, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Brasília, no evento de lançamento do projeto da Ciclovia Litorânea Salvador-Aracaju.

A ciclovia litorânea, que é uma obra em parceria da Codevasf com os governos dos estados da Bahia e de Sergipe, além dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Turismo, passará por mais de 12 municípios nos dois estados e ligará as duas capitais, Salvador e Aracaju, com extensão total de 320 quilômetros.

“Essa ciclovia interestadual, iniciativa inédita no nosso país, será referência para o ciclismo nacional e também internacional. É um projeto ousado que trará desenvolvimento e muitas oportunidades para toda a região. A ciclovia estimulará ainda mais nosso turismo, sendo uma grande conquista para todos nós e exemplo para o país”, declarou André Moura, um dos idealizadores do projeto da ciclovia ao lado do deputado federal pela Bahia, Arthur Maia (DEM) .

Entre as autoridades presentes, o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira; o deputado federal pela Bahia Arthur Maia; os deputados federais por Sergipe Fábio Mitidieri, Fábio Henrique e Gustinho Ribeiro; os secretários de Turismo da Bahia e de Sergipe, Fausto Franco e José Sales Neto; secretário-Chefe da Representação do Estado de Sergipe em Brasília, Dernival Neto; além do presidente da Federação Sergipana de Ciclismo, Jairo Vieira Dantas; da vice-prefeita de Umbaúba, Guadalupe Ribeiro (PSC); e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância, Misael Dantas (PSC) – esses três últimos como convidados de honra de André Moura.

AssCom/AM

Foto: Fillipe Freitas