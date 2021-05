FÁBIO HENRIQUE SOLICITA QUE MINISTRO LIBERE CESTAS BÁSICAS PARA PESCADORES









19/05/21 - 09:54:09

A pesca artesanal tem sofrido com a escassez do pescado, devido à degradação do meio ambiente, da pesca predatória, entre outras características. A demora na liberação do defeso e a pandemia provocada pela Covid ampliou as dificuldades desses profissionais. Por conta disso, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) encaminhou algumas demandas ao Ministro da Cidadania, João Roma, durante reunião na tarde dessa terça (19).

“Os meus amigos pescadores têm sofrido muito! Recebi uma demanda da presidente da Federação de Pescadores em Sergipe, Dilma da Colônia, para que conseguíssemos a liberação de cestas básicas para a categoria, por isso levei a demanda para o ministro João Roma”, explicou Fábio Henrique. Durante a reunião com o Ministro da Cidadania, o deputado também solicitou a destinação de cestas básicas para vários municípios de Sergipe.

No último final de semana, Fábio Henrique esteve em colônias e em associações de pescadores do baixo São Francisco. “Em nome dos pescadores do meu Estado, agradeço a vossa excelência que pela primeira vez na história de Sergipe temos um deputado federal que abraçou nossa categoria”, escreveu a presidente Dilma da Colônia, que também é vereadora em Propriá.

Por Henrique Matos

Foto assessoria