Faculdade de Medicina demonstra interesse em se instalar em Socorro









19/05/21 - 14:55:22

Na manhã desta quarta-feira, 19, o prefeito Padre Inaldo assinou o termo de intenção para uma possível instalação da Faculdade de Tecnologia e Ciências (UNIFTC) em Nossa Senhora do Socorro. O grande projeto educacional para o município está voltado para a área da medicina e do direito. O encontro ocorreu no gabinete do gestor municipal e contou com a participação de secretários e de representantes da unidade educacional.

Caso seja instalada, o município vislumbra, por exemplo, geração de emprego, crescimento do comércio local, oportunidade de crescimento, formação para os socorrenses e capacitação para os profissionais de saúde. “Essa é mais uma prova de que Socorro vem crescendo e sendo visto de forma positiva no Brasil. Estamos felizes em saber que o nosso município está nos planos da faculdade e ficaremos na torcida e colaborando para a chegada dela. Não temos dúvidas que, caso seja instalada em Socorro, todos serão beneficiados”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

De acordo com o presidente da UNIFTC, Willian Oliveira, a demonstração do interesse por parte da unidade educacional decorreu do potencial apresentado pelo município. “Nós fazemos pesquisas para entender as necessidades locais e durante essas pesquisas identificamos que Nossa Senhora do Socorro tinha essa demanda local e tem crescido bastante. Já identificamos o imóvel para a instalação, mas é preciso realizar alguns procedimentos junto ao Ministério da Educação”, revelou.

“Contribuir com os indicadores da Atenção Básica e na rede de urgência, além de oportunizar que os socorrenses se formem, trabalhem no próprio município e contribuam diretamente para a melhoria do aréa da saúde, serão alguns dos benefícios que teremos caso realmente tudo ocorra como torcemos”, disse o secretário de Saúde, Enock Ribeiro.

Com a concretização da instalação e funcionamento serão gerados cerca de 2 mil empregos indiretos. “Seria um marco receber um empreendimento como esse porque vai impactar na parte imobiliária do município, convergindo para um vetor de crescimento da região onde será instalada. Possibilitará novos investimentos e o comércio será favorecido”, disse o secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos. A UniFTC possui unidades instaladas na Bahia e a mais recente inaugurada em Anápolis, no estado de Goiás.

Presenças

Estiveram presentes o vice-presidente acadêmico, Ihanmarck Damasceno, o vice-presidente da área da saúde, André Nazar, o consultor educacional de negócios, Roberto de Almeida, os secretários Enock Ribeiro (Saúde), Maria do Carmo (Assistência Social), Josevanda Franco (Educação), Indústria e Comércio (Luiz Carlos), Renato Nogueira (Governo), Carlos Ferreira (Comunicação Social) e a procuradora geral do município, Vivianne Sobral.

