Governo de Sergipe participa de lançamento da ciclovia que interliga Aracaju e Salvador









19/05/21 - 05:53:11

O Governo de Sergipe participou do lançamento do projeto que prevê a implantação de ciclovia litorânea entre Aracaju e Salvador, interligando as capitais de Sergipe e Bahia, respectivamente.

O evento ocorreu na tarde desta terça-feira (18), na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Brasília-DF.

Presente na solenidade representando o Governo de Sergipe, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, comemorou a iniciativa e lembrou que Aracaju possui tradição forte no ciclismo, sendo a capital com mais ciclovias, proporcionalmente, no Brasil.

“O Governo de Sergipe está de braços abertos para receber essa iniciativa e apoiar. Essa será uma obra fantástica. Os ciclistas de Sergipe estão muito felizes. A ciclovia vem ao encontro do que há de mais moderno, como o turismo em contato com a natureza e atividades ao ar livre. Iremos apoiar em tudo que estiver ao nosso alcance lembrando que o governador Belivaldo Chagas já está construindo ciclovias na nova obra da Orla Sul que quando ficar toda pronta vai somar mais 17 quilômetros”, afirmou o secretário.

A iniciativa do projeto da ciclovia interestadual partiu do deputado federal da Bahia, Arthur Maia e conta com o apoio dos deputados federais de Sergipe Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Gustinho Ribeiro, que estiveram na reunião de lançamento, além dos deputados federais Laércio Oliveira e Fábio Reis, que não estiveram presentes, mas que já garantiram seus apoios.

Para a primeira grande ciclovia do Nordeste, estão previstos a construção de 320 km de extensão, interligando as duas capitais, promovendo o desenvolvimento de novos atrativos turísticos por meio do incentivo ao ecoturismo.

Serão realizados estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da obra para elaboração do Projeto Executivo, que será tocado pela Codevasf, em parceria técnica com o Ministério do Turismo.

Da assessoria

Foto: Fillipe de Freitas