Governo Investe em Ensino Híbrido, durante e depois da pandemia









19/05/21 - 11:40:14

São investimentos nunca vistos para que alunos e professores possam cada vez mais ter acesso ao ensino presencial e remoto, durante e depois da pandemia.

Internet para alunos e professores, melhoria dos laboratórios de informática, aperfeiçoamento do parque tecnológico escolar, lançamento de canal de TV, portal e aplicativo Estude em Casa, recursos direto nos cofres das escolas, infraestrutura e segurança, além de entrega de kits de material escolar e kits de merenda são algumas das ações que o Governo do Estado tem persistindo para garantir que o ensino híbrido, ou seja, presencial e remoto, seja uma realidade diária na rede estadual de ensino durante e depois da pandemia.

As ações foram intensificadas ao longo do período pandêmico ao passo que investir na tecnologia de ponta, bem como em infraestrutura e segurança são fatores que modernizam, qualificam e promove a democratização do acesso ao ensino/aprendizagem.

Considerando que, durante o período de suspensão das aulas, é inevitável que haja impactos no nível de aprendizagem em decorrência do afastamento dos alunos do espaço físico escolar, identificou-se que prover a solução de dados patrocinados a professores e alunos da Rede Estadual de Ensino para a utilização de ferramentas educacionais é de suma importância para a concretização do ensino híbrido.