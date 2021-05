Ibrain Monteiro defende vacinação para professores e comunicadores









19/05/21 - 13:28:04

O deputado Ibrain Monteiro (PSC) fez um pronunciamento na sessão desta quarta-feira, 19, voltado para a vacinação dos professores. Ele disse ter ficado muito alegre com a notícia de que o Governo de Sergipe vai começar em breve, a aplicação da vacinas contra a Covid-19 nos profissionais da Educação.

“Essa foi uma das bandeiras que levantamos junto aos colegas parlamentares e graças a Deus esses profissionais que são muito importantes, serão vacinados. Vão começar as aulas presenciais e é de extrema importância a vacinação prioritária”, observa.

Ibrain Monteiro destacou que todos deveriam fazer parte dos grupos de vacinação. “Mas infelizmente as vacinas ainda estão chegando aos poucos e nós pedimos que algumas classes possam a vir a fazer parte dos grupos prioritários. Uma dessas classes é a dos profissionais da Comunicação, que estão todos os dias na linha de frente, passando informações do que está acontecedo em relação à Covid-19 a todos os outros assuntos que acontecem em Sergipe e no Brasil”, entende.

Por Aldaci de Souza

Foto: Arquivo Agência