Pastor Diego participa da assinatura da ordem de serviço de três importantes obras para Aracaju









19/05/21 - 17:01:40

O vereador Pastor Diego (PP) acompanhou nesta quarta-feira, 19, a assinatura da ordem de serviço da primeira etapa da revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), ampliação da ponte sobre o Rio Poxim e segunda etapa da infraestrutura para construção da Orlinha do Bairro Coroa do Meio.

“São obras muito importantes para o Estado de Sergipe, pois representam geração de emprego e renda, o progresso e a valorização de Aracaju. A população só tem a ganhar com isso”, disse o Pastor Diego.

As três obras juntas somam um montante de R$ 24 milhões de investimentos que, segundo o prefeito Edvaldo Nogueira, contribuirão para alavancar o turismo da capital sergipana e melhorar a mobilidade urbana, além de impulsionar a movimentação da economia no município.

“Com muito esforço, trabalho e dedicação, mesmo diante de todas as dificuldades, avançaremos na melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. Estas obras serão muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira, ao ressaltar que para a realização dessas obras, a Prefeitura de Aracaju contou com o apoio fundamental dos vereadores, secretários e servidores municipais.

Fonte e foto assessoria