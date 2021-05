PCdoB em Sergipe lança campanha de arrecadação de alimentos









19/05/21 - 13:09:57

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) completa 100 anos de existência em 2022. Como parte das comemorações, o Comitê Estadual do partido deu início à campanha: “Pão, vacina e trabalho”, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para beneficiar famílias sergipanas em situação de vulnerabilidade social.

“Essa é uma campanha para que possamos contribuir com os trabalhadores, trabalhadoras e a população em geral de Sergipe que estão em dificuldade com a alimentação. Nós queremos convocar a nossa militância, os trabalhadores e trabalhadoras, a direção estadual, amigos, simpatizantes e toda a sociedade para que possamos fazer uma grande campanha de arrecadação de alimentos para que possamos contribuir com esse momento difícil em que estão passando as pessoas nessa crise política, econômica, social e de saúde”, destacou o Presidente do partido, Edival Góes.

A meta inicial é distribuir 100 cestas básicas, conforme as doações aumentem a meta será ampliada.

O ponto de arrecadação dos alimentos não perecíveis é a rua Zaqueu Brandão nº 144, bairro Grageru. O horário de funcionamento é de terça à quinta-feira, das 8h às 14h. Para mais informações, entre em contato com o número 79 3302-4052.

Por David Rodrigues

Arte: Marcos Fraga