PREFEITO PADRE INALDO ANUNCIA EDIÇÃO ESPECIAL DO FORRÓ SIRI 2021 EM SOCORRO









19/05/21 - 16:39:52

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, esteve reunido com os secretários de Cultura, Natan Reis, e de Comunicação, Carlos Ferreira, na manhã desta quarta-feira, 19, para anunciar que este ano terá Forró Siri. A festa será realizada de forma virtual, por meio de lives, em plataformas digitais da Prefeitura de Socorro. Assim como em outros anos, essa edição especial do Forró Siri contará com a apresentação de diversos artistas da terra.

De acordo com o prefeito, a decisão não foi apenas para manter a tradição do Forró Siri, mas também uma forma de valorizar os artistas locais. “Como sabemos que esses artistas estão passando por momentos difíceis, por causa da pandemia, decidimos conceder um incentivo financeiro para cada cantor que se apresentar nesta edição do Forró Siri”, informa o prefeito.

A escolha dos artistas será por sorteio, por meio de uma Chamada Pública, que terá edital público e divulgado nos próximos dias. Segundo Natan Reis, serão selecionados aproximadamente 40 artistas locais. Além disso, Natan ainda informa que para marcar a abertura das comemorações juninas no município, no dia 1º de junho será entregue a restauração do Siri, símbolo da festa, com apresentação de trio pé de serra. “A comemoração será organizada com base nas determinações das regras sanitárias. Graças ao nosso prefeito, muito sensível ao momento em que artistas ficarão sem trabalhos, vamos ter Forró Siri e, assim, trazer um pouco de alegria tanto para os músicos quanto para a população socorrense”, disse.

O Forró Siri 2021 será transmitido entre os dias 25 e 30 de junho, com um dia especial de divulgação para todo o Estado de Sergipe, como explica o secretário de Comunicação, Carlos Ferreira. “A TV Atalaia já nos informou que no dia 26 irá prestar uma grande homenagem ao Forró Siri. O quadro especial irá mostrar a história do Forró Siri e contará com a apresentação de artistas de Sergipe”, adianta.

Fonte e foto assessoria