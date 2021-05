Professores e trabalhadores da educação serão vacinados em São Cristóvão









19/05/21 - 06:33:08

A prefeitura de São Cristóvão ampliará a vacinação contra a covid-19 para os professores e trabalhadores da educação a partir desta segunda-feira (24). A vacinação iniciará após a secretaria municipal de saúde fazer um levantamento dos profissionais que atuam no município, através de um cadastro on line disponibilizado no site da prefeitura.

Este grupo será vacinado no Sergipetec, próximo a UFS, a partir das 9h da próxima segunda-feira (24), começando pelos trabalhadores da educação infantil, 1º e 2º ano do ensino fundamental.

Um cronograma de vacinação será pactuado junto aos gestores da educação em nível federal, municipal, estadual e privado e os trabalhadores serão convocados por idade, sendo chamados os de maior idade primeiro.

Professores e demais trabalhadores da educação fazem parte da Etapa 4 do Plano de vacinação de São Cristóvão e compreende colaboradores da área da educação como tutores, membros de coordenações, motoristas, merendeiras, porteiros, e todos os demais pertencentes às redes de educação pública ou privada que atuam no território de São Cristovão. Até o momento, estagiários da educação não fazem parte deste grupo prioritário.

Cadastro

Só serão vacinados aqueles profissionais que preencherem o cadastro on line, que continua disponível no site da prefeitura de São Cristóvão através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AF4rdC_DylJ3VqsBl0B3xQoAKJXRp9-8eF4DfqZDQS5nRQ/viewform

Documentação

No ato da vacinação será necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e documento comprobatório do exercício da função no território de São Cristovão (SE) como contrato de trabalho registrado em cartório, contracheque ou outros que comprovem o exercício atual da função.

Fonte e foto assessoria