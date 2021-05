Projeto de Lei vai beneficiar artistas locais do município de Laranjeiras









19/05/21 - 14:39:29

Neste período de pandemia, o setor artístico foi um dos mais prejudicados em todo o Brasil e, em Laranjeiras não foi diferente. Por este motivo, a Prefeitura já protocolou na Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei que Institui o programa municipal “Mais Música”. O Poder Legislativo, por sua vez, já deu início aos trâmites legais, para que a propositura chegue o mais rápido possível ao plenário para apreciação e votação dos vereadores.

O PL, de autoria do Poder Executivo, prevê o pagamento de duas parcelas, no valor de R$ 300,00 para músicos e cantores profissionais do município de Laranjeiras, que pode ser prorrogável por igual período, caso haja necessidade. Após a aprovação da propositura na Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Igualdade Racial fará o cadastro dos profissionais.

Ainda de acordo com o que prevê o Projeto de Lei, o auxílio financeiro não será concedido a músicos e cantores profissionais que tenham vínculo empregatício (efetivo, comissionado ou contratado) na Prefeitura Municipal de Laranjeiras ou qualquer outro município e/ou empresas privadas.

“Este é mais um avanço da gestão municipal, que está sensível à situação vivida por muitos artistas neste período de pandemia. Há mais de um ano, as atividades desses profissionais estão afetadas. Isso representa um alívio para os músicos e cantores profissionais. Diante do quadro, a orientação do prefeito é dar celeridade a todo o processo, para que esse benefício chegue o mais rápido possível aos seus destinatários”, informou o Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Igualdade Racial, Plácido Lyra.

DECOM Laranjeiras.