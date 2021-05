Sergipe recebe mais de 7 mil doses da Pfizer e ampliará a imunização nos municípios









19/05/21 - 16:27:20

O Estado de Sergipe recebeu na tarde desta quarta-feira, 19, mais uma remessa de vacinas da Pfizer. Foram 7.020 doses do imunizante. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) pactuou, durante reunião, nesta terça-feira(18), com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, a ampliação da vacinação nos 75 municípios sergipanos com a distribuição da vacina da Pfizer. A vacina será destinada para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Nas salas de vacinas que irão utilizar a Pfizer, as doses devem ser armazenadas em temperaturas entre 2°C e 8°C por, no máximo, quatro dias, período em que as vacinas precisam ser aplicadas, por isso, a logística de distribuição das vacinas da Pfizer será montada levando em consideração a estratégia de agilidade na aplicação do imunizante pelos municípios.

“Começamos a planejar a distribuição da Pfizer para os municípios sergipanos, além da capital, e isso envolve logística diferenciada”, disse Mércia Feitosa, Secretária de Estado da Saúde.

O intervalo adotado no Brasil, entre a primeira e a segunda dose da vacina, é de 12 semanas. A Secretária de Saúde, Mércia Feitosa, enfatizou que é necessário celeridade no processo de imunização da população. “Sergipe tem que continuar avançando na vacinação contra Covid-19. Tenho pedido aos secretários dos 75 municípios que ampliem seus esforços, pois temos o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Imunização e em coerência com o quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde”, finalizou.

Ascom/SES