Sindicato Convida Radialistas Para Posse Da Nova Diretoria









19/05/21 - 11:01:57

Toma posse na próxima sexta-feira, dia 21, a nova diretoria do Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe (STERTS). Em virtude do quadro da pandemia a solenidade será virtual, através da plataforma Google Meet, e transmissão pelo canal L2 News, a partir das 10h.

A eleição do STERTS aconteceu no dia 9 de abril, para o período 2021/2025. Dos 245 eleitores aptos a votar, 154 (62,86%) compareceram ao pleito. A chapa 1, “Radialista Alvannilson Santana”, foi encabeçada pelo radialista Alexsandro Santos Carvalho (Alex Carvalho), obteve 154 votos dos 245 aptos a votar, e apenas um voto em branco.

Os novos membros da direção do STERTE dará continuidade a um programa que tem como princípio a defesa de um sindicalismo classista e autônomo em relação a patrões, partidos e governos, e na busca pela melhoria das condições de trabalho da categoria.

A nova diretoria terá a seguinte composição:

ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO – PRESIDENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOUVEIA – VICE PRESIDENTE BENJAMIN GONÇALVES DOS SANTOS – 1° VICE PRESIDENTE ANTÔNIO FERNANDO CABRAL FERREIRA – TESOUREIRO PEDRO CLÁUDIO SANTOS LEITE 1º SECRETÁRIO ROBERTA BARBOSA ANDRADE – 2º SECRETÁRIO ADEL RICKSON RIBEIRO NUNES – DIRETOR SOCIAL DIÊNES DOS SANTOS CELESTINO – 1º SUPLENTE MARILZA BISPO DOS SANTOS – 2º SUPLENTE DA DIRETORIA JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO – 3º SUPLENTE NALDO LISBOA DOS SANTOS – 4º SUPLENTE DA DIRETORIA ALEX MOURA CARVALHO – 5º SUPLENTE DA DIRETORIA FÁBIO TELES MENEZES – 6º SUPLENTE DA DIRETORIA LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS – 7º SUPLENTE DA DIRETORIA WILLIAM LEAL TAMBURI – CONSELHO FISCAL FÁBIO SÉRGIO MARTINS – CONSELHO FISCAL JOSÉ CARISVALDO DOS SANTOS – CONSELHO FISCAL PAULO AUTRAN LIMA ARAÚJO – SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL JOSÉ MARCOS DOS SANTOS – SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL BRÁULIO DANIEL BONFIM – SUPLENTE CONSELHO FISCAL RUBENS CARLOS SILVA FILHO – DELEGADO ROSINALDO SANTANA FONTES – SUPLENTE DELEGADO RAIMUNDO MACEDO FERREIRA – DELEGADO ANTÔNIO MARCOS COUTO LUDUVICE – SUPLENTE DELEGADO

Fonte e foto assessoria