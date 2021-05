Socorro realiza entrega de cestas básicas para motoristas do transporte escolar









Em mais uma ação para auxiliar aos cidadãos durante a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), iniciou na manhã desta terça-feira, 18, a entrega de cestas básicas para motoristas do transporte escolar do município. A ação foi realizada na sede da SMTT, localizada no conjunto João Alves.

A iniciativa atende a uma solicitação de representantes da categoria, tendo em vista que os profissionais estão desde março de 2020 sem exercer o trabalho, devido à paralisação das atividades escolares; fator que influenciou diretamente na perda ou diminuição da renda familiar.

De acordo com a diretora do departamento de Assistência Social do município, Fátima Góes, os profissionais precisam realizar um cadastro e obedecer aos critérios. “Houve uma reunião do prefeito Padre Inaldo com os representes do Sindicato do Transporte Escolar, onde ficou decidido que os permissionários fariam o cadastro único através da secretaria, pois é um dos critérios e hoje estamos concretizando com o início da entrega desses primeiros kits de cesta básica”, explica.

O diretor de regulação do transporte público da SMTT, Abelardo Lucena, explica como será feita a distribuição. Hoje estamos dando início à distribuição das 58 cestas básicas para permissionários do transporte escolar. Estamos centralizando a distribuição aqui na SMTT em dois dias para evitar a aglomeração aqui na sede”, disse.

Bastante satisfeita em receber a cesta básica, Fátima Alves relata a situação vivida pelos profissionais. “Estamos parados desde o ano passado, sem nenhuma condição de trabalho, passando por inúmeras dificuldades e essa cesta nos ajuda bastante, pois já passamos um bom tempo sem a preocupação do alimento”, comemora.

