Um pleito de mudanças e certezas

19/05/21 - 00:01:17

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nos cálculos de políticos mais experientes, que sempre fizeram previsões corretas e sem apelações em relação a preferências, à legislação eleitoral do próximo ano, caso seja mantido o formato que está, a Assembleia Legislativa terá uma renovação superior a 40 por cento, incluindo os prováveis deputados que anunciam um passo adiante e sairão à federal. Pelo menos cinco nomes da Alese imaginam topar o desafio de tentar Brasília – Câmara Federal – embora haja dificuldade nessa passagem.

Alguns outros parlamentares recompõem o mandato, em razão da estrutura política dos seus partidos. Está quase certo que no momento exato muita gente pula a janela e se esparrama em outra sigla, para tentar se manter de pé, mas dentro do estilo quase majoritário, haverá empecilho de atingir o limite para fazer um e conseguir levar outros. As legendas maiores precisam avaliar os seus candidatos, porque dentro de um número de concorrentes que tenha a mesma estatura eleitoral, haverá um fechamento de gargalo, em relação aos limites tolerados.

Ninguém tem absoluta certeza da legislação que será aplicada. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, já disse que é contra o Distritão e o retorno da proporcionalidade, o que faz desconfiar que o pleito possa ser mantido com o mesmo sistema que está, mas com os cortes das sobras. Se assim for mantida, os deputados federais praticamente disputam eleição majoritária, para oito vagas. E como ficaria? A base aliada elege quatro, o PT no máximo dois, e os outros sairiam da formação de blocos pequenos que não aceitem filiações de parlamentares que tentarão a reeleição.

Para o Senado ainda não há nomes definitivos. André Moura é o que aparece em melhor condição, em razão do trabalho que realizou quando esteve deputado federal e ajudou a municípios, independente de cor e posição política de seus prefeitos. É quem se revela em melhores condições, embora a delegada Daniele Garcia veja nas pesquisas de momento uma convocação para ela também buscar o Senado. Valdevan Noventa, um deputado do PL de primeiro mandato, fechou questão na disputa pela única vaga do Senado e não esconde isso do seu grupo na região Sul e no sertão.

Será um pleito de surpresas, que só no próximo ano se poderá avaliar com maior segurança. Já a governador tudo indica que sairá um nome da base aliada, liderada por Belivaldo Chagas. No momento, os partidos da oposição não sugerem nomes que se possa apostar como competitivo para ganhar o pleito em 2022.

Iran filia aliados no Psol

Integrantes do PT chateados porque está havendo filiações de vários integrantes do partido, ligados ao deputado estadual Iran Barbosa, ao Psol em Sergipe.

*** Estaria à frente dessas filiações ao Psol coordenadores da assessoria de Iran.

*** O assunto foi tratado no sábado durante a reunião do PT e há dúvida se a orientação parte diretamente do deputado ou da Assessoria.

Iran e Henri

Segundo ainda informação do petista, a transferência de aliado de Iran para o Psol, é porque ele quer disputar a reeleição ao lado de Henri Clay (Psol) a deputado federal.

*** Durante a reunião, setores do PT ensaiaram um movimento para expulsar Iran do partido. O deputado, entretanto, estaria recuando da sua pretensão.

Afasta infectados

Amanhã haverá uma reunião do Comitê Técnico Científico para analisar o Plano de Testagem em Sergipe, que inicialmente avalia sete cidades: Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto e Estância.

*** Nos testes de Covid, quem for detectado nestas cidades ficarão de quarentena, sob os cuidados dos Municípios.

*** Com a tirada de circulação dos infectados, a onda da Covid-19 deve baixar em todo o Estado.

Queda em Sergipe

Alguns integrantes do Comitê acham que houve uma queda, ainda tímida, em Sergipe, já em razão da vacinação e por esse período de Toque de Recolher.

*** A tendência é reduzir mais ainda em razão dos cuidados no combate à Pandemia e por sinais de entendimento da população com os procedimentos que evitam a contaminação.

Luciano topa vice

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), mantém-se à disposição do grupo para disputar mandatos majoritários, inclusive o de vice-governador.

*** Mesmo assim, Luciano mantém-se candidato à reeleição…

*** Ontem, Luciano Bispo esteve com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), mas não tratou sobre política.

Está à disposição

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), apareceu bem em uma pesquisa realizada no Estado, feita pelo Instituto França, para deputado federal.

*** Gilson topa disputar a Câmara Federal e se coloca à disposição do partido, mas também depende da posição do deputado Fábio Mitidieri, pré-candidato ao Governo.

*** Uma coisa fica clara e ele até já declarou: Gilson apoia Mitidiere para governador.

*** A pesquisa também cita a ex-vice-prefeita Adriana Leite e os vereadores Misael Dantas e Alinete Soares para a Assembleia Legislativa.

Agressão na Câmara

O senador Rogério Carvalho (PT) presta solidariedade ao companheiro Paulo Teixeira, vítima de agressão por parte de um deputado bolsonarista.

*** – A covardia e o autoritarismo não vão nos intimidar ou calar nossa voz, pelo contrário, vamos intensificar a nossa luta pela democracia e pela vida.

*** A agressão ocorreu ontem na Comissão Especial de Medicamentos Formulados com Cannabis, na Câmara Federal.

Diplomacia subjugada

Rogério Carvalho disse que não teve nenhuma pergunta a fazer ao ex-ministro Ernesto Araújo porque os fatos falam mais do que as respostas dele.

*** – A diplomacia brasileira foi subjugada aos interesses do Bolsonaro e o Brasil ficou sem vacinas! – Absurdo.

Troca de partido

O presidente do Avante, Clóvis Silveira, tem conversado com aliados e trata sobre sua candidatura a deputado federal.

*** A curiosidade é que Clóvis despacha da sede do PSL, o que levanta dúvida quanto à troca de partido.

Avalia candidatura

A delegada Daniele Garcia (Cidadania), disse ontem que qualquer composição entre ela e a vereadora Emília Corrêa (Patriota), passa necessariamente por uma conversa entre os partidos, já que não pretendo sair do Cidadania.

*** Sobre candidatura em 2022, Daniele diz: “bem, quem tem me colocado muito no Senado são as últimas pesquisas… Continuo avaliando todas as possibilidades”!

Sukita e Valdevan

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) e o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita estão animados com a formação de um bloco, “que a cada dia ganha adesões”.

*** Valdevan é candidato ao Senado e não recua desse objetivo.

*** O grupo que vem sendo formado também terá candidato a governador. A preferência de Sukita é por Fábio Mitidieri, mas se não for possível terá substituto à altura.

Um bom bate papo

O Antagonista – Toffoli pede vista e suspende julgamento da 1ª Turma sobre empreiteira investigada na Lava Jato.

Fred Navarro – Há muito jogo a ser jogado até outubro de 2022. Precisa ser a noviça rebelde pra cantar vitória 17 meses antes.

Daniela Lima – Senador Randolfe diz que vários membros da CPI estão recebendo ameaças nas redes e nos próprios telefones. O que é crime. Acionou apuração.

Senado Federal – Ernesto Araújo disse não ter comunicado Bolsonaro sobre carta enviada pela Pfizer em 12 de setembro com oferta de vacina, pois presumia que o presidente já soubesse do documento.

Blog do Noblat – Flavio Bolsonaro diz que Jair Bolsonaro se referia a ele próprio quando falou em gripezinha. Mente.

Metrópoles – Flávio Bolsonaro afirma que o governo federal fez, e continua fazendo, tudo que está ao seu alcance para combater a pandemia.

Subtenente Edgar – Essa causa eu abraço (combate ao abuso sexual a crianças), porém, dia de preto, gay, feminismo, maconheiros e outras frescuras, não contem comigo.

O Antagonista – O ex-presidiário Lula disse que a privatização da Eletrobras é “um crime contra o povo brasileiro.”