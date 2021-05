Zezinho Sobral discute projetos para geração de emprego no Vale do Cotinguiba









19/05/21 - 05:39:12

Deputado busca iniciativas para atração de investimentos e novas oportunidades para moradores de Santo Amaro das Brotas e região

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) defende a geração de emprego e renda para o Vale do Cotinguiba através da desburocratização e atração de investimentos para a região. Em conversa com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), com o vereador Eiarlei e o secretário de administração de Santo Amaro das Brotas, Edival Neto, o parlamentar destacou o potencial industrial da região com a reativação da cadeia produtiva de fertilizantes.

Para Zezinho Sobral, o diálogo entre Executivo e Legislativo pode nortear ações para promover o desenvolvimento de Santo Amaro das Brotas. “O vereador Eiarlei e o secretário Edival Neto me procuraram para intermediar o diálogo com a Sedetec e pudemos discutir possibilidades e encontrar caminhos e soluções viáveis de avanços para o município”, destacou.

“Sergipe tem áreas com muito potencial que precisam de investimentos e desburocratização. Com a Unigel Agro (antiga Fafen) em atividade, toda a cadeia produtiva foi estimulada e os municípios precisam estar prontos para atrair e receber novos empreendimentos. A primeira orientação é Santo Amaro e os demais municípios aderirem ao protocolo da intenção de receber investimentos da Sedetec”, comentou o parlamentar que considera a chegada de novos empreendimentos fundamental para “a geração de emprego e renda, o que promove desenvolvimento social e econômico”, sinalizou.

Ascom Deputado Zezinho Sobral