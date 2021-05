Adailton Martins solicita estudo de viabilidade para construção de ponte









20/05/21 - 16:25:05

Preocupado com o futuro da Barra dos Coqueiros, o deputado estadual Adailton Martins (PSD), apresentou a Indicação nº269 aos parlamentares, que a aprovaram durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta quinta-feira, 20. Nela, Adailton Martins solicita ao governador Belivaldo Chagas um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção de uma nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros.

“Estou solicitando ao Governo de Sergipe, um estudo de viabilidade para que seja construída essa ponte sobre o Rio Sergipe. Eu, o ex-prefeito, Airton Martins, e o atual prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, estamos acompanhando o desenvolvimento local com vários empreendimentos chegando à cidade e percebemos a necessidade de uma segunda ponte, pois futuramente, o trânsito na Ponte Construtor João Alves ficará inviável, além de ser único acesso rodoviário Barra dos Coqueiros/Aracaju. Sei que todos vão falar que é exagero, como na época em que o ex-governador João Alves construiu o Hospital de Urgência que hoje, leva seu nome, como também vão dizer que a construção de uma segunda ponte é inviável como disseram na época da construção da primeira. Sabemos que é viável e que através de um estudo o Governo do Estado conseguirá recursos para que seja construída essa ponte”, destacou o parlamentar.

Na propositura, Adailton Martins lembrou que antes da construção da ponte que, atualmente liga Aracaju a Barra dos Coqueiros, construída pelo ex-governador João Alves Filho, era necessário pagar uma balsa que transportava um pouco mais de 50 veículos, por vez, para atravessar o Rio Sergipe

“Com a inauguração da ponte foi encurtada a distância e diminuiu o tempo de deslocamento, influenciando no desenvolvimento habitacional e econômico do município, a exemplo da chegada de vários empreendimentos como o surgimento de novas indústrias com incremento na economia local, permitiu que os moradores de um local passassem a residir no município da Barra dos Coqueiros, forçando surgimento de vários condomínios habitacionais”, reforçou.

No documento apresentado pelo deputado, novos empreendimentos estão sendo licenciados como consta em registro na Prefeitura da Barra dos Coqueiros, a exemplo da construção de um shopping, seis postos de combustíveis e mais de 60 novos condomínios horizontais e verticais.

“Só esse ano temos mais de 400 liberações de obras na região da Barra dos Coqueiros. Isso significa que, futuramente, teremos engarrafamento nessa ponte e ficará intransitável, principalmente no horário de pico. Para ter ideia, só no Alphaville são quase três mil unidades. Isso sem falar em outros empreendimentos que teremos 300, 400 e até mil unidades”, reforçou a importância da segunda ponte no Rio Sergipe ligando Aracaju a Barra dos Coqueiros.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões