AUXÍLIO EMERGENCIAL: DEPUTADO SOLICITA AMPLIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CAIXA









20/05/21 - 10:35:13

Na última quarta-feira (19), foi aprovada a indicação do deputado estadual, Rodrigo Valadares, apresentada na Assembleia Legislativa de Sergipe que visa aumentar o quadro de funcionários da Caixa Econômica Federal, objetivando um melhor e mais rápido atendimento à população.

A solicitação surgiu através de uma seguidora do parlamentar, preocupada com as aglomerações que ocorrem no banco para o recebimento do benefício destinado pelo governo federal às pessoas de baixa renda e autônomos que sofrem dificuldades durante a pandemia.

“Com a nova rodada do Auxílio Emergencial, aglomerações estão surgindo nas agências da Caixa Econômica, colocando a vida das pessoas em risco. Por isso, estamos entrando com essa indicação na Assembleia Legislativa para que a caixa aumente seu quadro de funcionários”, declarou Rodrigo.

Desde o pagamento da primeira parcela e mesmo após algumas mudanças nas datas de pagamento, ainda é possível observar filas enormes em frente aos bancos. “Quanto mais pessoas para atender, menos tempo essas pessoas precisarão ficar nessas filas”, reiterou o deputado.

Por Luísa Passos