CHUVAS JÁ ULTRAPASSARAM MÉDIA HISTÓRICA DO MÊS EM ARACAJU E É MONITORADA









20/05/21 - 11:59:19

Em mais uma manhã chuvosa, a Prefeitura de Aracaju continua com equipes mobilizadas em ações preventivas e de prontidão para atender possíveis ocorrências. Até o momento, já foram registrados 272 mm de precipitações nos primeiros vinte dias de maio, superando o previsto para todo o mês.

Nas últimas seis horas, foram registrados 37 mm, sendo 33 mm em apenas uma hora. Essa concentração da chuva em um curto período resultou em alguns pontos de alagamento na cidade, mas sem maiores transtornos, como explica o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

“Devido ao grande volume de chuvas em apenas uma hora, não dá tempo da água da chuva escoar na mesma velocidade que cai, devido à intensidade da chuva. Isso gera alguns pontos de alagamento, mas que não ensejaram na interdição de vias, nem desvio de ruas”, pontua.

Ainda segundo o coordenador, a Defesa Civil registrou uma ocorrência no bairro Siqueira Campos, com risco de desabamento e as equipes foram mobilizadas até o local. Além disso, os agentes estiveram fazendo o monitoramento da situação em diversos pontos da cidade, como na avenida Euclides Figueiredo e Marechal Rondon.

Em relação ao trânsito, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) não registrou nenhuma ocorrência. As empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb) também não registraram nenhum incidente.

As ações preventivas realizadas pelos órgãos municipais garantem que a cidade suporte bem esse período chuvoso. Desde o início do ano, as equipes municipais trabalham em conjunto em medidas que evitam transtornos nesse período, como os serviços de poda, o serviço de monitoramento de rede de drenagem e o serviço de limpeza de canais.

Previsão

Para os próximos três dias, a previsão é de chuva leve, com 5 mm nesta sexta-feira, dia 21, 3 mm no sábado, 22, e 2 mm no domingo, 23. Em caso de ocorrências, os aracajuanos podem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199.

Além disso, é possível se cadastrar para receber alertas via SMS do órgão enviando uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Os cidadãos também podem acompanhar a situação climática da cidade em tempo real através da plataforma ClimAju.

Foto: Marcelle Cristinne